Italia prima in Europa per contenuti rimossi: Facebook applaude

Roma, 27 settembre – L’Italia è prima in un’invidiabile primato: Meta ha rimosso più di 45mila contenuti da Fb e 1.900 da Instagram nel nostro Paese, secondo i dati della Commissione Ue che riguardano l’attuazione del Codice di condotta da parte della piattoforme social. Primi insomma, al secondo posto la Germania, terza la Spagna.

Un nuovo primato per l’Italia

“Un paese di santi, di eroi, di navigatori, di trasmigratori”… e di contenuti rimossi. Secondo Meta l’Italia è il Paese in cui si fa più disinformazione: la piattaforma ha rimosso più di 45mila contenuti da Facebook e 1.900 da Instagram. L’Italia è dunque prima in classifica secondo i dati della Commissione Ue che riguardano l’attuazione del Codice di condotta da parte della piattoforme social. Frutto della battaglia intrapresa da Facebook Italia nel primo semestre del 2023 contro i contenuti ritenuti “dannosi per la salute o di interferenza elettorale o sui censimenti”. Il secondo Paese per contenuti rimossi dal social di Meta è la Germania con però meno della metà rispetto all’Italia, 22 mila contenuti. Seguono la Spagna (16 mila); i Paesi Bassi (13 mila) e la Francia (12 mila). I numeri italiani – stando sempre alla piattaforma – rappresentano quasi un terzo dei 140mila contenuti rimossi da Facebook in totale. Un primato davvero invidiabile che farà ribaltare nei loro sonni bagnati le varie figure che in questi anni hanno fatto della lotta alle fake-news la loro battaglia esistenziale.

Sergio Filacchioni