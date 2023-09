Differenze tra saldature MIG e saldature TIG

La saldatura è un processo fondamentale che viene utilizzato in molti settori industriali, consentendo di unire materiali metallici a mezzo di fusione. Due dei metodi di saldatura più comuni sono le saldature MIG (Metal Inert Gas) e le saldature TIG (Tungsten Inert Gas). Entrambi questi processi offrono vantaggi unici e sono adatti a diverse applicazioni.

In questo articolo esamineremo insieme a Minifaber, azienda specializzata nella saldatura e nella lavorazione dei metalli, le loro differenze e ti aiuteremo a capire quale metodo potrebbe essere il migliore per le tue esigenze.

Caratteristiche e vantaggi della saldatura MIG

La saldatura MIG è una tecnica che impiega un filo elettrodo continuo che si fonde durante il processo, creando una giunzione saldata con i lembi dei materiali di base da unire.

Nel processo MIG, il filo elettrodo viene alimentato automaticamente attraverso la torcia di saldatura. Il gas inerte o attivo nel caso della variante MAG viene rilasciato per proteggere la zona di saldatura da contaminazioni atmosferiche e migliorare la penetrazione del giunto di saldatura.

Questo metodo:

è rapido e adatto a lavori su grandi superfici;

è ideale per grossi spessori di materiale e per riempimento di cianfrini, viene applicato su diversi materiali come i materiali ferrosi o, l’acciaio inossidabile e l’alluminio;

è ampiamente utilizzato in settori come l’edilizia navale e la costruzione di strutture metalliche.

In generale, le saldature MIG sono più veloci rispetto alle saldature TIG, rendendole ideali per progetti su larga scala che richiedono efficienza e produzione rapida. Tuttavia, possono risultare meno pulite visivamente a causa della velocità del processo, ma sono eccellenti per applicazioni dove l’aspetto estetico non è critico.

Caratteristiche e vantaggi della saldatura TIG

La saldatura TIG è una tecnica dove si utilizza un elettrodo di tungsteno che non fonde, apporta energia elevata ma in una zona ristretta generando una fusione controllata tra i materiali e limitandone la deformazione. L’uso del gas inerte protegge la saldatura dall’ossidazione, garantendo giunzioni pulite e resistenti. Il gas viene ionizzato dalla corrente e trasferisce l’arco elettrico dall’elettrodo al metallo di base generando cosi la fusione del materiale..

In confronto alle saldature MIG, le saldature TIG richiedono una maggiore abilità manuale, poiché l’operatore deve controllare meglio l’arco di saldatura e aggiungere il materiale d’apporto manualmente se richiesto. Per questo viene impiegata per spessori sottili di materiale

La versatilità delle saldature TIG le rende adatte a una vasta gamma di materiali, tra cui acciaio inossidabile, titanio, rame e leghe leggere. Questo metodo è preferibile per saldature di alta precisione su materiali sottili.

Le saldature TIG producono giunzioni pulite, uniformi ed esteticamente gradevoli, rendendole ideali per prodotti di alta qualità e lavori artistici. Tuttavia, richiedono più tempo a causa della loro precisione e controllo manuali. In sostanza, sono perfette per progetti in cui la qualità è prioritaria rispetto alla velocità.

In sintesi, sia le saldature MIG che le saldature TIG hanno i loro punti di forza e di debolezza. La scelta tra i due dipende dalle tue esigenze specifiche, compresi i materiali, lo spessore, la qualità richiesta e la velocità di produzione. Sia la saldatura Mig che la saldatura Tig possono essere manuali o automatizzate. Entrambi i metodi richiedono competenze e conoscenze specializzate, quindi è essenziale valutare attentamente il contesto prima di prendere una decisione, ed eventualmente rivolgersi ad aziende specializzate in progettazioni più complesse.