La comicità: Avs, dopo l’elezione della Salis, si lamenta degli “attacchi squadristi”

Roma, 10 lug – Avs è il partito a cui Ilaria Salis deve la sua elezione ad eurparlamentare, come ben si sa. Anche se potremmo dire che la “maestra” la debba a tutta la sinistra in blocco, visto che Pd e soci certamente non sono rimasti a guardare e, si sa, nell’area sono più o meno tutti partiti o movimenti satellite del Nazareno, anche se formalmente divisi. Il post di ieri mattina targato Sinistra Italiana (ovvero, una delle due membra principali di Alleanza Verdi e Sinistra) è l’apoteosi della comicità. O tragicità, secondo i punti di vista. La lamentela – non è uno scherzo – riguarda l’aumento delle aggressioni politiche. Ovviamente da parte dei fascisti.

Avs fa eleggere la Salis e poi si lamenta delle aggressioni squadriste

Il post su Facebook è talmente grottesco che va riportato in ogni sua forma, sia testuale che fotografica. Cominciamo da quella testuale, omettendo la lista di cui francamente ci interessa poco o niente. Si legge: “Una cosa è certa, nel nostro paese tira una brutta aria e le aggressioni neofasciste, omofobe, antipalestinesi sono all’ordine del giorno. Qualche giorno fa avevamo presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi chiedendo cosa intenda fare per arginare questa ondata di violenza. Aggiorneremo l’interrogazione con gli ultimi fatti e chiederemo con ancor maggiore insistenza una risposta urgente”.

Poi, giusto per vincere il premio “faccia di bronzo 2024” che ci permettiamo di istituire seduta stante, la sparano ancora più grossa: “Tutto questo non è né normale né ordinario: la lista infatti si sta facendo troppo lunga e troppo fitta, i casi cominciano a non sembrare più isolati. Noi siamo molto preoccupati e vogliamo capire davvero cosa stia succedendo. Un Ministro degli Interni che sa fare il suo mestiere dovrebbe essere più attento e più preoccupato di noi invece sembra costantemente impegnato a guardare da un’altra parte. Se conoscete altri episodi o altri casi segnalateli nei commenti!”