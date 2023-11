L’Onu: “Gaza cimitero di bambini”. E Israele ha voglia di scherzare: “Garantiremo noi la sicurezza”

Roma, 7 nov – L”Onu attacca ancora una volta Israele, Israele fa ancora una volta spallucce, rispondendo per le rime all’organizzazione internazionale e forse permettendosi pure di fare del truce sarcasmo involontario. Questi gli ultimi aggiornamenti dalla guerra in Medio Oriente, scandita dal raggiungimento di record ben poco onorevoli, quelli di 10mila morti sulla Striscia di Gaza, il tutto mentre Tel Aviv continua a comunicare del singolo comandante Hamas catturato qui e lì, a fronte di un bilancio che ora si assesta sulle 10mila vittime: quanto sia credibile l’affermazione, non sta a noi sottolineando, viste le palesi controversie.

Onu, Guterres attacca Israele: “Gaza cimitero di bambini”

C’è poco da discutere anche su questo, perché delle 10mila vittime in un mese di bombardamenti e di attacchi indiscriminati, quasi la metà sono minori. Così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres “riprova” a porre l’accento sulle responsabilità di Israele, come riporta Tgcom24: “Gaza sta diventando un cimitero per i bambini”. Ciò che produce la frase è il solito trenino: Tel Aviv che urla alla vergogna, gli Usa che continuano a ignorare la questione.

Da Tel Aviv violenza verbale e sarcasmo involontario

Nessun cessate il fuoco perché “ostacolerebbe le operazioni militari” (tradotto: ce ne freghiamo), critiche continue a Guterres chiedendone per l’ennesima volta le dimissioni, ma anche del sarcasmo involontario. Almeno se si ascoltano le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu, il quale ha annunciato su Abc News che il suo Paese avrà “la responsabilità generale della sicurezza” della Striscia “per un periodo indefinito” una volta terminata la guerra con Hamas, come riporta l’Ansa. Insomma, non paghi della carneficina a Gaza, dalle parti di Tel Aviv pare quasi abbiano voglia di scherzare.

Aurelio Del Monte