Roma, 13 ott — Le femmine della sinistra non hanno ancora digerito l’amaro boccone, cioè che il primo premier donna d’Italia sarà di destra: la Boldrini in testa a tutte. Reduce dalla disfatta del Pd alle elezioni, fresca di figuraccia con le scalmanate teenager transfemministe di Non una di meno che le hanno ordinato di lasciare la piazza pro-aborto a suon di mossette da ghetto e scenette isteriche, la sua unica consolazione (dici poco) risiede nell’essere riuscita a guadagnarsi per l’ennesima volta una calda cadrega alla Camera dei deputati da dove è pronta a depositare la solita pletora di proposte di legge che passeranno nel dimenticatoio.

La rosicata maxima della Boldrini

Ma il bruciore di stomaco resta sempre: pensate allo smacco, per le paladine delle pari opportunità, di svolgere la perenne mansione di passacarte a canuti vecchietti cis-etero che non mollano il posto di comando in un partito che si vanta di essere il più femminista della proposta politica italiana. E all’improvviso sbuca la Meloni, papessa del patriarcato, che fa il pieno di voti e prende in mano le redini del governo. E’ dunque doveroso, per le mosce beghine del Pd, mettere i puntini sulle i ribaltando tutte le istanze di cui da sempre si sono fatte portatrici: che le donne non sono tutte uguali, ad esempio. Esistono loro, le Donne, e poi quelle con la d minuscola, le loro nemiche schiave del sistema cis-eteronormativo patriarcale, schiera di cui fa parte la Meloni.

Ma Meloni è meno donna perché non è femminista

Quindi, che a capo del governo ci sia ora una donna, non è la vittoria del femminismo, ma una disgrazia: perché non è la donna che ha scelto la Boldrini. La quale, in un’intervista, precisa: «Non tutte le donne sono uguali e non è detto che se una donna arriva ad essere Premier faccia politica a vantaggio delle donne. Penso che Meloni non abbia mai messo questo punto tra le priorità, non credo ci saranno cambiamenti per le donne e tra l’altro è il partito con meno elette». Non come il Pd, che conta una pletora di elette messe lì solo per far bella figura.

Cristina Gauri