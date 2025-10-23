Milano, sabato nasce l’Istituto Eneide: “Dalle rovine a una nuova fondazione”

Roma, 23 ott – Si chiama Istituto Eneide e verrà presentato ufficialmente sabato 25 ottobre a Milano, all’Arcobaleno Film Center di viale Tunisia 11, nel corso del convegno “Enea, Italia, Europa – Dalle rovine a una nuova fondazione”. Dalle 10 alle 17, in due sessioni – mattutina e pomeridiana – si alterneranno interventi di Claude Chollet (segretario generale dell’Institut Iliade), Cristian Jimenez (coordinatore dell’Instituto Carlos V), Francesco Marotta, Marco Scatarzi, Adriano Scianca e Pierluigi Locchi, a nome dell’Istituto Eneide.

Il primo convegno Eneide a Milano

Il nuovo centro di studi, ricerche e formazione nasce sul modello dell’Institut Iliade francese e dell’Instituto Carlos V spagnolo, con l’obiettivo dichiarato di trasporre in Italia la battaglia culturale per la civiltà europea già intrapresa da queste realtà sorelle. Presieduto da Pierluigi Locchi – professionista attivo tra Parigi e Roma, impegnato da anni nell’ambito identitario e figlio del filosofo Giorgio Locchi – l’Istituto Eneide si propone come punto di raccordo tra le diverse esperienze metapolitiche italiane.

Il primo passo della riconquista

“L’incontro di sabato vuole essere il primo passo di un percorso di riconquista culturale e spirituale”, spiegano gli organizzatori. “Il nostro riferimento è l’esempio dell’Institut Iliade, fondato nel 2013 su impulso di Dominique Venner. L’Istituto Eneide non nasce per competere con i movimenti o i centri di studio già attivi, ma per coordinare, orientare e integrare i dibattiti in corso. La nostra bussola sarà una visione del mondo identitaria e sociale, il nostro faro l’ideale di un’Europa sovrana, libera da ingerenze esterne e consapevole del proprio ruolo nel mondo”.

L’ingresso al convegno è fissato a 10 euro, comprensivi del volume con gli atti dell’incontro. Per informazioni e prenotazioni: info@istitutoeneide.it.

La Redazione