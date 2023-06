Roma, 22 giu – Una pistola uccide una madre, per di più incinta. Non bastasse questo a mostrare uno scenario raccapricciante, ci si mette anche l’età dell’autore del gesto: un bambino di due anni. Ovviamente – permetteteci un minimo di etichettatura, vista la frequenza assurda – l’orrore è targato Usa, come più volte osservato già in passato.

Bambino di due anni prende la pistola e uccide la madre

Lo scenario agghiacciante, come riporta Tgcom24, mostra un bambino, per di più di età estremamente piccola, appena due anni, che prende una pistola e uccide sua madre. Dinamiche ovviamente difficilmente desumibili come “consapevoli”, nel senso che hanno riguardato il fatto che il piccolo abbia trovato una pistola lasciata insieme ad altre tre sul comodino della camera da letto dei genitori e – probabilmente giocandoci – abbia sparato alle spalle alla donna, mentre stava facendo il bucato. La vittima è Laura Ilg, 31 anni, originaria di Norwalk, in Ohio: era all’ottavo mese di gravidanza. La donna è riuscita a chiamare il numero di emergenza prima di morire.

Il racconto della donna prima del decesso

La donna era ancora cosciente all’arrivo dei soccorsi. Ed è stata capace di raccontare l’accaduto, spiegando che il figlio di due anni, riuscendo ad entrare nella camera da letto sua e del marito (non chiusa a chiave come al solito) aveva raccolto la pistola dal comodino e aveva iniziato a giocarci, mentre lei stava lavando i panni. Dopodiche, la tragedia: un colpo mortale. Il marito era assente al momento del disastro, ma ha dichiarato che le armi in casa erano sue.

Alberto Celletti