Roma, 22 giu – Alessandro Cecchi Paone condannato per diffamazione. Fingiamo sorpresa, in un certo senso, dal momento che le affermazioni del giornalista contro Fratelli d’Italia in tempo di Covid non è che fossero troppo leggere.

Cecchi Paone, la condanna per diffamazione

Cecchi Paone condannato per diffamazione dovrà risarcire il partito di Giorgia Meloni con 20mila euro. Il caso risale dal 2021, quando il giornalista, durante la trasmissione Zona Bianca, aveva lanciato accuse e invettive piuttosto dure contro FdI, definendo le tesi che venivano fuori dal partito come “no vax”, “irresponsabili” e sostenendo quasi che stessero contribuendo alla diffusione del virus.

Cosa disse il giornalista

Cecchi Paone parlò all’epoca così: “Una destra irresponsabile e tendenzialmente novax non ha aiutato questo Paese a difendersi. Non ha aiutato i 130mila morti a non morire e l’economia a non perdere 10 punti di Pil”. Il che è obiettivamente poco interpretabile, visto che di fatto attribuisce le colpe degli stessi 130mila morti proprio alla destra. Il commento, veramente fuori luogo, venne espresso in un clima di totale demonizzazione di chiunque criticasse i Dpcm o le strategie per arginare il virus. L’attacco di Cecchi Paone traeva spunto da un tweet di Giorgia Meloni, all’epoca leader dell’opposizione, che aveva fortemente criticato il green pass, definendolo “una follia anticostituzionale” e “l’ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana””. Da lì sono partite le invettive violentissime del giornalista. A quanto pare, però, le pagherà piuttosto care.