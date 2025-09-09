LOGIN
martedì, Settembre 9, 2025
Home » Milano, tra moda e misteri: Olga Tordonato presenta il nuovo romanzo “Quattro inquilini e un funerale”
ApprofondimentiCultura

Milano, tra moda e misteri: Olga Tordonato presenta il nuovo romanzo “Quattro inquilini e un funerale”

by La Redazione
Scritto da La Redazione
Olga Tordonato Quattro inquilini e un funerale
Roma, 9 sett – In un settembre milanese animato dalla fashion week, trova spazio anche la letteratura con l’arrivo in libreria di Quattro inquilini e un funerale, il nuovo romanzo di Olga Tordonato, pubblicato da Edizioni Il Seme Bianco. L’autrice lo presenterà giovedì 18 settembre alle 18.30 presso lo spazio culturale Incipit23, in via Casoretto 42, a Milano.

Il romanzo è una commedia brillante e grottesca, in bilico tra humor nero, mistero e malinconia. Al centro della narrazione ci sono Fanny e Pietro, una coppia di successo che sembra avere tutto… tranne la casa perfetta. Inizia così una serie di traslochi surreali e incontri sempre più bizzarri con agenzie immobiliari dai contorni inquietanti e inquilini che sembrano usciti da un incubo – o da un racconto gotico. Tra stanze che scricchiolano, presenze invisibili ma decisamente invadenti e un funerale che incombe, i due protagonisti si troveranno a riflettere su cosa significhi davvero “mettere radici”. Con uno stile ironico e visionario, Tordonato firma un romanzo che gioca con i cliché dell’horror e della commedia borghese, proponendo una riflessione originale sulle ossessioni moderne legate all’abitare: dalla fobia dell’imperfezione alla convivenza forzata, fino al bisogno di controllo in un mondo sempre più instabile.

Già nota al pubblico per i suoi lavori in bilico tra realtà e dimensione onirica, l’autrice conferma anche in questa nuova opera la sua capacità di mescolare leggerezza narrativa e profondità psicologica. La presentazione del libro si inserisce nel calendario culturale settembrino del capoluogo lombardo, offrendo una pausa letteraria in un mese dominato dalle passerelle.

La Redazione

