“Panchine del Ricordo”: partito il progetto che onora i martiri delle foibe

Così parla Silvano Olmi , presidente del Comitato 10 Febbraio: “Da alcuni anni si è sviluppata in Italia la consuetudine di installare delle panchine, ognuna delle quali, a seconda del colore, è dedicata a una causa meritoria quelle che proponiamo noi, dipinte con i colori della bandiera nazionale, intendono tramandare il ricordo dei Martiri delle foibe e degli Esuli dal confine orientale d’Italia. Il lancio dell’iniziativa non a caso è da domenica 2 giugno, festa della Repubblica Italiana . Chiediamo il patrocinio e la collaborazione degli Enti Locali, delle associazioni degli esuli, delle associazioni d’Arma e dei sodalizi culturali.”

You may also like