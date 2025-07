CPI lancia proposta di legge sulla remigrazione: “A settembre presentazione ufficiale”

Roma, 14 lug – CasaPound Italia annuncia per settembre la presentazione di una proposta concreta e realizzabile sulla remigrazione, con l’obiettivo di portare il tema nel dibattito parlamentare. Lo rende noto il movimento in una comunicazione ufficiale diffusa oggi.

Una proposta di legge sulla remigrazione

“A settembre, alla nostra festa nazionale, presenteremo una proposta concreta e realizzabile sulla remigrazione, che puntiamo a far arrivare in Parlamento”, si legge nella nota. Secondo quanto dichiarato, il lavoro parte da una campagna già avviata nei mesi scorsi, che ha visto CasaPound promuovere una mobilitazione “chiara e frontale sul tema della remigrazione” raccogliendo il sostegno di cittadini, associazioni, rappresentanze di categoria e singoli esponenti politici. “Abbiamo deciso di fare un passo avanti”, spiega il movimento. Il portavoce di CasaPound, Luca Marsella, sottolinea che l’iniziativa non si limiterà a uno slogan. “La nostra proposta – afferma – non resterà un’idea astratta o uno slogan, ma si tradurrà in un documento tecnico e attuabile, frutto di un lavoro già avviato con il contributo di tecnici, esperti e costituzionalisti”. I contenuti della proposta non sono stati ancora anticipati, ma Marsella precisa che l’obiettivo è costruire “un percorso condiviso, aperto alla partecipazione di movimenti, associazioni, realtà civiche, comunità militanti, esponenti politici e cittadini”.

Basta sostituzione etnica

“La difesa dei confini, dell’identità e della continuità del nostro popolo – aggiunge – è oggi minacciata non solo da decenni di gestione fallimentare di un’immigrazione incontrollata, ma anche da provvedimenti come il decreto flussi approvato da questo governo”. CasaPound ribadisce inoltre che l’immigrazione non rappresenta solo “un’emergenza legata a degrado o sicurezza”, ma parte di “un processo sistemico di sostituzione dei popoli europei”. “Vogliamo offrire un’alternativa concreta, reale, praticabile – conclude la nota – È tempo che la remigrazione entri nel dibattito parlamentare come proposta politica e non resti più un tabù”. La proposta sarà presentata ufficialmente sabato 6 settembre a Grosseto.

