La Spezia, 17 maggio – Oltre 1000 persone hanno sfilato nelle strade di La Spezia con striscioni e tricolori per ribadire la necessità di un’Europa Potenza e di un programma di remigrazione.

“Nonostante i tentativi di boicottare la manifestazione – si legge in una nota del movimento – e l’allarmismo lanciato vergognosamente anche dalle autorità cittadine, Sindaco compreso, la città di La Spezia ha accolto il nostro corteo con applausi e la partecipazione dei cittadini”. Nei giorni scorsi, infatti, il Sindaco spezzino, Pierluigi Peracchini, in quoto centrodestra, aveva annunciato di volere scendere in piazza, con tanto di fascia tricolare, in uno dei due cortei annunciati contro la manifestazione organizzata da CasaPound.

“Gli unici momenti di tensione – aggiunge Luca Marsella, portavoce di CasaPound – ci sono stati quando il corteo antifascista ha provato ad avvicinarsi alla piazza, dove stavamo tenendo il comizio di conclusione del corteo, probabilmente con l’intenzione di intimidire i cittadini presenti, e al punto di ritrovo a fine manifestazione”.

“Nessuno può impedirci di stare in piazza”

“Lo ribadiamo ora come lo abbiamo ribadito nei giorni scorsi: nessuno può impedirci di manifestare, né ora né mai. È stato solo l’intervento delle forze dell’ordine ad impedirci di andare a confrontarci direttamente con questi scappati di casa: siamo stanchi di gente che prima grida al massacro e poi si nasconde dietro i cordoni di polizia.”

“Oggi abbiamo ristabilito un principio: nessuno può impedirci di stare in piazza. E non saranno né ordinanze – conclude la nota di CasaPound – né, tanto meno, minacce a fermarci”. Un chiaro messaggio rivolto a tutte le istituzioni e alle controparti politiche, ribadendo la propria determinazione a portare avanti senza compromessi le battaglie vitali per l’Italia, come quelle a favore dell’Europa Potenza e della remigrazione.

La Redazione