Sapienza, attacco antifascista in stile mafioso: “Mi hanno caricato in cinque”

Roma, 4 mar – Oggi all’Università Sapienza di Roma si è verificata l’ennesimo attacco mafioso da parte dei collettivi antifascisti ai danni di altri studenti: è successo davanti alla sede di Scienze Politiche. Un copione già visto, ma che non fa mai abbastanza notizia a causa delle coperture mediatiche di cui questi “ribelli” godono.

Attacco antifascista in stile mafioso

Abbiamo raccolto la testimonianza di un ragazzo, il cui nome ed età manterremo riservato a causa delle minacce ricevute, sopraggiunto ad un banchetto di Azione Universitaria attivo fuori da Scipol. Lui non fa politica con la sigla della destra universitaria, ma per salutare un amico si è ritrovato coinvolto in un attacco antifascista in pieno stile mafioso. Si sono presentati in venti per cacciare via gli studenti di AU, in maniera rocambolesca, strappando via la bandiera del gruppo dal banchetto e costringendo il presidio della Digos ad intervenire per separare la ressa. Da qui però le solite imbarazzanti richieste delle forze dell’ordine, che avrebbero intimato ai ragazzi di uscire di nascosto scavalcando il blocco degli antifascisti. Il ragazzo ha invece deciso di uscire senza sotterfugi ed è stato di nuovo raggiunto dagli aggressori: “Mi hanno caricato in cinque e mi hanno buttato per terra“. Tra loro anche ragazze che avrebbero accusato il giovane di molestie.

La solita aggressione senza conseguenze

E pensare che qualche giorno fa tutta la sinistra ha alzato un muro di scudi per i cartelli esposti dal Blocco Studentesco riportanti la scritta: “Antifascismo=mafia“. Un’equazione che invece mai come oggi è più calzante per descrivere il metodo politico antifascista, che privo di contenuti ha costruito sull’ideologia dell'”anti” una prassi d’intimidazione e violenza sistematica. Se perfino studenti che non fanno politica possono finire nel turbine delle loro azioni mafiose, vuol dire che è arrivato per tutti il tempo del coraggio.

La Redazione