LOGIN
lunedì, Novembre 10, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
Tra conservazione e rivoluzione: l’altra America di Yellowstone
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Sydney Sweeney uccide il woke con uno sguardo. Ed è già meme
ApprofondimentiCulturaPrimo Piano

Sydney Sweeney uccide il woke con uno sguardo. Ed è già meme

by Sergio Filacchioni
Scritto da Sergio Filacchioni 0 commento
Sweeney
Visita BoBet

Roma, 10 nov – Era bastato un gioco di parole per scatenare l’ennesima crisi globale dell’indignazione. “Sydney Sweeney Has Great Jeans”: così recitava lo slogan della nuova campagna di American Eagle, con la star di Euphoria e Anyone But You come volto del marchio. Un claim apparentemente innocente, basato sulla somiglianza tra “jeans” e “genes” (geni). Ma per una parte della rete, e di certa stampa progressista, quel doppio senso non era affatto divertente: era “una celebrazione della genetica bianca”.

La Sweeney non si scusa per i suoi jeans

In poche ore, la pubblicità è diventata un caso politico. Su X (ex Twitter) si è parlato di “supremazia genetica”, “eugenetica”, “messaggi subliminali bianchi”. Alcuni commentatori hanno persino evocato il “ritorno del linguaggio hitleriano”. E come accade sempre più spesso, la corsa al boicottaggio è stata immediata. Solo che, come accade sempre più spesso, ha prodotto l’effetto opposto: l’azienda ha registrato un boom di vendite e la Sweeney è diventata uno dei volti più cliccati del web per settimane. La polemica sembrava archiviata finché GQ non ha deciso di riaprire la questione in una video-intervista pubblicata su YouTube. La giornalista Katherine Stoeffel ha chiesto all’attrice di commentare il significato della campagna, spiegando che “forse, in questo clima politico, i bianchi non dovrebbero scherzare sulla superiorità genetica”. La Sweeney, visibilmente stizzita, ha risposto con calma: “Penso che quando avrò un argomento di cui voglio parlare, le persone mi ascolteranno”. Una frase breve, priva di aggressività, ma sufficiente a scatenare una nuova ondata di critiche. Per molti utenti liberal, quella risposta è stata“una mancata condanna del razzismo”. Per altri, invece, una dimostrazione di autonomia: la scelta di non piegarsi al rituale della genuflessione mediatica di fronte alle congetture woke.

Un esempio didattico da far vedere alla nostra politica

Il caso Sweeney è un esempio didattico di come funziona oggi il ciclo mediatico del “woke outrage”, ma offre anche una possibile contromisura che non preveda scuse, pentimenti o compromessi (forse dovremmo far vedere il video di Sweeney a molti cervelloni di casa nostra). Un messaggio ambiguo (o percepito tale), un’ondata di accuse online, un coro che chiede scuse pubbliche, e infine l’inevitabile saturazione del pubblico. Tutto questo per una battuta di marketing che – secondo gli autori – non conteneva alcuna allusione razziale. Come ha ricordato Business Insider, American Eagle non ha mai ritirato la campagna né chiesto scusa, limitandosi a ribadire che “la frase si riferiva ai jeans, non ai geni”. E i numeri le hanno dato ragione. Il punto è che si può discutere all’infinito sul gusto di certe campagne pubblicitarie, ma l’idea che un gioco di parole possa essere “suprematista” mostra quanto la cultura del sospetto sia ormai automatica e irrazionale. Oggi non basta più non avere cattive intenzioni: occorre anche anticipare tutte le interpretazioni possibili di chi le cercherà comunque. È il trionfo del moralismo algoritmico, dove la paura di “offendere” vale più del significato reale delle parole.

Sweeney è diventata la meme face anti-woke

Sydney Sweeney non ha fatto proclami, non ha sfidato nessuno: ha solo scelto di non scusarsi e, molto semplicemente, ha cortocircuitato il sistema. E forse, in un’epoca in cui ogni personaggio pubblico deve recitare la liturgia del pentimento, quello sguardo tarantiniano è già una forma di coraggio. Di certo, è già meme. Perchè in fondo è il meme la moneta emotiva del nostro tempo: semplifica, ridicolizza, svuota, ma proprio per questo riesce a dire più di mille editoriali. E quella della Sweeney — calma, leggermente infastidita, impermeabile all’imbarazzo — è diventata la postura anti-woke per eccellenza: una meme face che vale più di qualsiasi dichiarazione, editoriale, articolo. Anche di questo.

Sergio Filacchioni

You may also like

Mishima, il film “maledetto” torna in Giappone: il Paese riscopre la forza della sua...

Andare oltre il Muro (senza nostalgie per la Cortina di ferro)

Apocalypse Now, un viaggio nel cuore di tenebra

Pavia, la commemorazione di Emanuele Zilli tra divieti e metodo mafioso antifascista

Flop antifascista all’Esquilino: le manifestazioni “anti-CasaPound” ignorate da tutti

Francia, guerra ai patrioti: il caso Gannat smaschera il “nouveau régime” sovietico

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin