Roma, 8 mag – In Texas i morti stavolta non sono frutto dell’ennesima sparatoria ma della follia di un’automobilista che, alla guida di un Suv, ne investe più di una decina e ne uccide ben sette, come riportato anche da Rainews.

Texas, otto morti investiti da un Suv

Alla guida di un Suv c’era un messicano che, senza alcuna logica, provoca in Texas ben sette morti, tra un gruppo di persone che aspettava semplicemente alla fermata del bus. Il tutto avviene vicino a un centro di clandestini. La polizia locale fornisce i dettagli dell’assurda vicenda. Il bilancio dei morti, prima di sette, è stato aggiornato ad otto. Almeno sei i feriti. Nel video – che raccomandiamo di non guardare se si è persone sensibili – si vede lo sgomento di chi si è trovato a passare sulla scena dove si è consumata la tragedia.

Il conducente fermato dai testimoni



L’uomo è stato fermato da alcuni testimoni presso Brownsville, dove è avvenuta la tragedia. Ovviamente, i test per misurare l’eventuale effetto di alcool e droghe saranno di ordinaria amminigrazione. Secondo l’investigatore Martin Sandoval, le autorità stanno indagando soprattutto per comprendere l’intenzionalità o meno del gesto. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’incidente è avvenuto pochi giorni prima della scadenza di una restrizione all’immigrazione dell’era Trump soprannominata “Titolo 42”.

Alberto Celletti