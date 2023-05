Roma, 8 mag – Una vera e propria fuga di medici, quella che si sta consumando nella Sanità italiana, come riportato da Tgcom24. Tra turni insostenibili e salari sempre più bassi, in molti si licenziano per provare ad avere condizioni migliori.

La fuga dei medici

La Sanità italiana vive anni sempre più difficili, in cui i costanti tagli economici hanno influito non poco. Ora si assiste a una fuga dei medici, e motivi sono i soliti, ma con una gravità accentuata: gli stipendi sono sempre più bassi e i turni di lavoro sempre più massacranti. Senza contare le costanti aggressioni subite in un contesto che fa sempre meno per tutelare il cittadino comune. Tra i tanti dottori che decidono di licenziarsi (con l’impressionante frequenza di dieci al giorno, secondo gli ultimi dati di AnaooAssomed, l’associazione dei medici dirigenti) molti cercano fortuna all’estero per avere migliori occasioni di carriera, altri preferiscono il settore privato. Insomma, un bel disastro. In espansione, inoltre, il fenomeno dei cosiddetti “gettonisti”, ovvero coloro che tamponano le carenze di personale negli ospedali tramite accordi tra le aziende sanitarie e le “solite” cooperative, lavorando di meno e guadagnando di più (la paga oraria è di 110 euro).

“Un flusso inarrestabile”

Secondo Pierino Di Silverio, segretario nazionale di AnaooAssomed, la fuga è “inarrestabile”. Come ha dichiarato in un’intervista a Il Messaggero: “Gli anni terribili della pandemia avevano accentuato questo fenomeno, ma ora il flusso in uscita sembra inarrestabile. Se nel 2022 avevamo calcolato sette medici che si licenziavano ogni giorno, quest’anno il dato è appunto vicino a quota dieci. Attenzione, sto parlando di coloro che se ne vanno per scelta, non perché vanno in pensione”. I numeri, del resto, parlano chiaro: tra il 2019 e il 2021 sono 21mila i medici che hanno lasciato gli ospedali italiani.

Alberto Celletti