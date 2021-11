Roma, 19 nov – Sul covid ci poniamo questa domanda da tempo, ormai: ce ne libereremo? Potrà tornare il buon senso o la logica, in una situazione che – e ormai chiunque non abbia gli occhi foderati di fette di prosciutto, come si suol dire in gergo – di normale non ha praticamente nulla?

Follia covid e nuovo lockdown austriaco

L’Austria l’ha fatto, sì. Ha annunciato un nuovo lockdown. E non per i non vaccinati, occhio, ma per tutti, senza distinzione. Periodo di transizione, si dice. Poi si giungerà all’obbligo vaccinale da gennaio. L’Austria, attualmente, ha il 66% di vaccinati, contro il 76% italiano (anche se ci sono varie stime e c’è chi parla anche di 86%). È possibile che una malattia dagli esiti gravi così rari debba portare a non sapere mai quale potrà essere il limite massimo? Che necessità sussiste – statisticamente, non sanitariamente – per dover per forza inseguire una sorta di 100% assoluto della popolazione? C’è molto poco di che essere ottimisti: e chi scrive era tra coloro che erroneamente, prima dell’estate, pensava si stesse virando in qualche modo verso la fine.

I popoli occidentali, nel frattempo, hanno reagito molto poco. Dimostrandosi ancora una volta deboli e incapaci di combattere. Gli anti-italiani stiano sereni: il nostro Paese è forse stato tra quelli che ha lottato di più, ispirando anche altri nel resto dell’Occidente. Ma è chiaro che sia una guerra tra poveri. In spirito e voglia di sacrificio.

Un delirio senza fine

La follia del covid, o meglio l’assurda strategia della sua gestione, è un delirio. Da mesi i giornali fanno la conta dei “contagi”, come se fossero in numero affidabile, e dei “positivi”. E li considera come se fossero malati. Ci siamo tutti sgolati per contestare quello che è un atteggiamento senza nessun approcio raziocinante. Inseguire dieci, cento, mille, centinaia di migliaia di positivi che, in più del 95% dei casi, soffre al massimo di una tosse o di un raffreddore. Di coseguenza la domanda scontata “a cosa serve?” non può che avere una risposta altrettando scontata, sebbene amara: a nulla di logico.

Da mesi sappiamo che i vaccinati non evitano di contagiarsi, sappiamo dei dubbi sull’immunizzazione, evidenziati anche dallo Spallanzani, praticamente dall’inizio sappiamo che le possibilità di generare conseguenze gravi vengono ridotte dal siero intorno al 2%, e sempre dall’inizio sappiamo che anche lo stesso covid “libero” di circolare produce conseguenze gravi nell’uno o due per cento dei casi. Il che ci porta a un’altra domanda scontata: “Ne usciremo davvero con questi vaccini?”. Non sarebbe un problema se ci fosse la libertà di immunizzarsi o meno (anche se di immunizzazione non si tratta, ma semplifichiamo il discorso). Non c’è dubbio anche che la scelta austriaca abbia sicuramente più senso di quella italiana e degli altri Paesi occidentali: meglio l’obbligo con responsabilità dello Stato piuttosto che i vari lasciapassare “tritacarne” del comune cittadino.

Ma la riflessione indirizzata alla stragrande maggioranza della società occidentale rimane più viva che mai. Ci hanno promesso una normalità che non arriva e che non sembra intenzionata a manifestarsi. Anzi, ci mostrano un futuro sempre più fosco, fatto di segregazione e di discriminazioni: un apartheid “democratico”, con buona pace di chi si offende.

Stelio Fergola