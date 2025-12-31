L’ultimo Capodanno dell’umanità

“Ho smesso di bere. Continuerò con la birra” Landman

Roma, 31 dic – Siamo arrivati alla fine del 2025 e, nonostante ci avessero illuso che la cometa 3I/Atlas fosse l’astronave madre che sarebbe venuta a farci fare un po’ di risate – delle quali francamente avremmo bisogno – qui per ora gli unici alieni che si vedono sono quelli che già popolano le nostre strade… Quindi, in attesa dell’ultimo Capodanno dell’umanità, ecco la nostra Top 10 del 2025 (non in un particolare ordine), tra ironia e consigli per le feste.

La top ten

10) La surreale figura barbina del calcio italiano, tra la Supercoppa in Arabia Saudita ed il patetico tentativo di organizzare Milan-Como in Australia. E l’inquietante prospettiva di mancare il terzo Mondiale consecutivo. Ma il problema sono gli ultras e la pirateria.

9) Il tour planetario degli Oasis: qualsiasi cosa si pensi di loro, per lo meno sono tornati a far parlare di rock anche le nuove generazioni.

8) Chris Rea si è aggiunto a Kirsty MacColl, Shane MacGowan e George Michael alla lista di “artisti natalizi” deceduti nel periodo festivo. Fossi in Mariah Carey non uscirei di casa in questo periodo.

7) Jannik Sinner trionfa a Wimbledon, nonostante Landini gli voglia far pagare la patrimoniale.

6) Gli alieni: come detto prima, ogni anno ci illudono. Va beh, ora almeno ne fa un nuovo film Steven Spielberg.

Capodanno e birre scure

5) La quinta, casualissima, posizione è per tutti voi lettori del Primato Nazionale.

4) A luglio ci ha lasciato Ozzy Osborne. Francamente non pensavamo fosse possibile.

3) È stato il trecentesimo anno dalla nascita di Arthur Guinness. Quindi è un ottimo pretesto per berci su. Soprattutto a Capodanno.

2) 2025, ovvero l’anno nel quale il wrestling è diventato ancora più mainstream: Donald Trump si è insediato alla Presidenza degli Stati Uniti, Hulk Hogan ci ha lasciato. The Rock ha ottenuto una nomination al Golden Globe con The Smashing Machine e John Cena si è ritirato dal ring.

1) La serie tv Landman, creata da quel genio di Taylor Sheridan e arrivata alla seconda stagione, è un capolavoro di causticità e battute al fulmicotone, con uno straordinario Billy Bob Thornton ed un cattivo perfetto come Andy Garcia.

E quindi eccoci qui: ancora in piedi! Auguri a tutti voi per un fantastico 2026!

Roberto Johnny Bresso