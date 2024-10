Un podcast ci svela le origini politicamente scorrette del situazionismo

Roma, 11 ott – Se le avanguardie della prima metà del Novecento furono caratterizzate da ampia trasversalità politica, ma anche profondamente segnate dai temi sovrumanisti da tempo circolanti nello spirito del tempo, quelle sviluppatesi dal 1945 in poi sono state tutte posizionate a sinistra, per ovvi motivi. A leggere bene i dettagli della storia, tuttavia, le cose potrebbero non essere così lineari. O almeno è questa la conclusione a cui si giunge seguendo Lo scandalo di Notre-Dame, il podcast del direttore del Primato Nazionale, Adriano Scianca, tuttora in corso sul sito della Verità (ma, se si vuole, il podcast, di cui esce una nuova puntata ogni martedì, è ascoltabile su Spotify, Amazon Music e tutte le principali piattaforme).

Un nuovo podcast sul situazionismo

Cos’è lo scandalo di Notre-Dame? Con questa espressione è passata alla storia l’incursione di un gruppo di attivisti che, il 9 aprile 1950, giorno di Pasqua dell’Anno santo, portò un finto frate sul pulpito della cattedrale più famosa di Francia per annunciare che Dio era morto. L’uomo fu subito bloccato e arrestato insieme ai suoi complici, ma il suo gesto ebbe un’eco immensa e ancora oggi è citato in tutte le storie delle controculture come la prima performance underground del dopoguerra, punto di partenza di infiniti rivoli contestatari. Il punto sottolineato da Scianca, tuttavia, è che il finto frate, che rispondeva al nome di Michel Mourre, era un ex fascista, attivo in un gruppo giovanile collaborazionista e poi attivista clandestino dell’Action Française. Il gruppetto in azione a Notre-Dame faceva parte dell’ambiente lettrista. Il lettrismo era un’avanguardia fondata dall’esule romeno di origine ebraica Isidore Isou, che raccoglieva attorno a sé la gioventù scapigliata di Francia. Oggi, tuttavia, il lettrismo viene ricordato soprattutto perché fu l’incubatrice del situazionismo, movimento destinato a ben altra notorietà. Ebbene, seguendo Lo scandalo di Notre-Dame scopriamo che, volendo semplificare brutalmente, tutto il movimento che ha portato al situazionismo nasce dal gesto di ribellione di un fascista.

Vite parallele

Il podcast segue parallelamente la vita di Mourre e l’evoluzione del lettrismo/situazionismo, due parabole che ben presto si separano. I particolari che stridono con una vulgata semplificatoria, tuttavia, sono molti e non riguardano solo il passato di Mourre. Una delle figure che animerà il dibattito sull’azione nella cattedrale e che sosterrà in vari modi il lettrismo è per esempio Louis Pauwels, giornalista e scrittore, che qualche anno dopo scriverà Il mattino dei maghi con Jacques Bergier e successivamente sarà l’artefice dello sbarco della Nouvelle Droite di Alain de Benoist sulle colonne del Figaro Magazine. O, ancora, ricordiamo che una delle prima azioni lettriste sarà l’affissione di manifesti contro la resistenza e che sui fogli del movimento si reclamava la liberazione dei miliziani fascisti ancora in prigione in nome della lotta della gioventù contro il sistema. Una delle ultime puntate del podcast, invece, ha raccontato il rapporto tra Mourre e il giovane François Truffaut, che qualche anno dopo sarebbe diventato il capofila della Nouvelle vague. Anche quest’ultima corrente cinematigrafica viene usualmente collocata a sinistra, ma il podcast ci ricorda tutta una serie di riferimenti che, all’inizio, ponevano Truffaut e compagni su tutt’altri lidi. Insomma, la storia è sempre più complicata delle vulgate e questo podcast ce ne dà un bell’esempio.

Vincenzo Monti