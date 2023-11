Union Berlino, tifosi tedeschi scatenano la guerriglia a Napoli: è caos (Video)

Roma, 8 nov – Tifosi tedeschi senza freni a Napoli, sul modello di quanto era già avvenuto in occasione della partita dell’anno scorso degli azzurri in casa con l’Eintracht Francoforte. Squadre diverse, stesso caos: gli ultras mettono a soqquadro la città.

Tifosi tedeschi senza controllo: Napoli nel caos

Serata da guerra urbana quella vissuta ieri a Napoli, dove sono arrivati i sostenitori dell’Union Berlino, in vista della sfida di Champions League che si disputerà stasera. Sono 11 i tifosi tedeschi fermati dalla polizia: tutti “catturati” tra piazza Dante e Via Roma, dove hanno scatenato un putiferio, danneggiando diversi negozi. I tifosi tedeschi – secondo quanto emerso e riportato dal Secolo d’Italia – avrebbero tentato di forzare il blocco della polizia, facendo culminare il tutto in una sassaiola che poi ha provocato lo scontro. Nessun contatto con gli ultras napoletani. Gli ospiti hanno anche lanciato fumogeni e petardi. Qui di seguito il video pubblicato da Calcio Napoli 24.

I timori in vista della gara

Ovviamente, la prima preoccupazione riguarda la partita che si svolgerà stasera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’irruenza dei tifosi tedeschi preoccupa le autorità, soprattutto per la seconda ondata di tifosi che verrà dalla Germania. Non sono escluse le chiusure di alcune stazioni della metropolitana a partire dal primo pomeriggio. I tifosi tedeschi previsti in città sono circa 2400 nel settore ospiti.