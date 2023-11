Lo strano Fmi che chiede all’Italia riforme “per la crescita” e di “contenere il debito”

Roma, 8 nov – Quanto meno bizzarro, questo Fmi che chiede all’Italia di essere coraggiosa nella crescita ma al tempo stesso di “contenere il debito”.

Che il Fondo monetario internazionale giochi nella stessa parrocchia dell’Ue non è certo una grossa scoperta. Soprattutto se si pensa al loro bizzarro concetto di “crescita”. Il “Patto di stabilità e di crescita” di Bruxelles, del resto, è l’apoteosi di questo ossimoro, considerato che aggiunge il valore dellla “crescita” ostacolandola di fatto in ogni modo, impedendo gli investimenti (sia pubblici, con la stretta sui conti, sia privati, con l’oppressione fiscale perenne sempre allo scopo di far “recuperare il debito”) e in generale strozzando l’economia. Ora l’Fmi chiede all’Italia “più riforme per la crescita”, a suo dire assenti nella manovra, come riporta Tgcom24. Lo stesso Fmi chiedeva il mese scorso all’Italia “più ambizione nel calo del debito”. A parte che non si capisce quale coraggio ci voglia per continuare a tagliare indiscriminatamente: forse, questo sì, ci vuole tanto sadismo, ma usiamo le parole giuste, insomma. In ogni caso, è la contraddizione che continua ad emergere: chiedere crescita e al tempo stesso di tirare il freno a mano sulle spese.

Contenere il debito significa non investire: o l’uno o l’altro, caro Fondo

Sembra una presa in giro e probabilmente lo è: crescete, ma tagliate sulle spese! È il messaggio, del tutto identico, che sia Bruxelles che l’Fmi mandano all’Italia. Per di più nel contesto di una manovra economica che, con le pochissime risorse disponibili, effettivamente sposta il denaro sulle fasce più deboli della popolazione, ma in modo pressoché inutile, dal momento che le quantità erogate sono alla stregua delle “solite” elemosine, dunque incompatibili con un reale piano di rilancio economico. Insomma, il caro Fmi faccia pace col suo cervello: perché raggiungere livelli troppo alti di idiozia è impossibile perfino per noi.

Stelio Fergola