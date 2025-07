Una scuola per il sistema: la “rivoluzione” conforme di Valditara

Roma, 30 lug – Nel suo nuovo libro La rivoluzione del buon senso (Guerini e Associati, 2025), il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara espone la propria idea di scuola e società, tracciando una linea apparentemente netta di demarcazione rispetto all’egemonia culturale progressista degli ultimi decenni. Tuttavia, dietro la promessa di riforma si cela un progetto educativo pienamente inserito nella logica sistemica contemporanea. Una scuola ordinata, sì, ma soprattutto conforme, subalterna e precarizzante. Perché, nonostante l’apparente discontinuità, la visione di Valditara si muove entro i confini già tracciati da un paradigma politico che invece va contestato alla radice.

Valditara e il pallino del merito

Uno dei concetti più insistiti nel libro è senz’altro quello del merito, elevato a criterio fondamentale per la riforma dell’istruzione. Valditara lo definisce “ciò che rende giustizia al talento e allo sforzo” (p. 67), contrapponendolo a un presunto egualitarismo livellatore che avrebbe dominato la scuola italiana negli ultimi decenni. L’intento dichiarato è certamente nobile: premiare chi si impegna, valorizzare la fatica e il talento, contrastare la deresponsabilizzazione diffusa. Tuttavia, ciò che manca completamente in questa visione è una riflessione sulle condizioni di partenza. In un sistema fortemente diseguale come quello italiano, parlare di merito senza interrogarsi sulle basi materiali dell’accesso all’istruzione significa semplicemente legittimare una piramide sociale e valoriale già esistente. Chi nasce in contesti familiari, culturali o economici svantaggiati parte con un handicap strutturale. Il “merito”, in queste condizioni, diventa un dispositivo di selezione più che di equità. La scuola proposta da Valditara, quindi, non emancipa: consolida.

La scuola come fine produttivo

Inutile sottolineare che la concezione della scuola che emerge dal libro è fortemente orientata alla dimensione produttiva. Per Valditara, “una scuola di qualità è una scuola che forma anche al lavoro” (p. 90), e ancora: “una scuola che ignora il mondo produttivo è una scuola che prepara all’emarginazione” (p. 91). È un passaggio chiave, che chiarisce l’intero impianto ideologico dell’autore: l’istruzione è funzionale al sistema economico, e il valore dello studente si misura sulla base della sua futura produttività. Ma una scuola piegata alla logica dell’impresa non è più un’istituzione formativa, bensì uno spazio di precarizzazione. In questo modello, non c’è posto per la riflessione critica, non c’è posto per la cultura come strumento di disciplina interiore e presa di possesso della propria coscienza storica, non c’è posto per la costruzione dell’uomo integrale. Si forma il lavoratore, non il cittadino; si premia l’efficienza, non il pensiero. La scuola viene così ridotta a dispositivo di ottimizzazione del capitale umano: l’antitesi esatta di una visione che vede nella scuola il primo luogo della formazione integrale dell’uomo, non della sua funzionalizzazione. Tutto questo, ovviamente, ignorando le vere diseguaglianze create dal capitalismo finanziario e globalizzato.

L’identità buona per l’Unesco

Uno dei capitoli centrali del libro affronta il tema dell’identità nazionale. Valditara rivendica l’appartenenza alla tradizione greco-romana, cristiana e illuminista, e afferma che “l’identità non è chiusura, ma consapevolezza del proprio patrimonio di valori” (p. 113). Tuttavia, questo richiamo resta vago, generico, privo di contenuto concreto. Manca qualsiasi riflessione sull’identità come forza viva, capace di orientare comportamenti, visioni del mondo e appartenenze radicali. L’identità diventa così una cornice retorica costituzionale, buona per legittimare un “patriottismo” compatibile con l’ONU, l’Unesco e le logiche del mercato globale. Nel testo, non c’è traccia del concetto di comunità come destino, né dell’appartenenza come forma di vita superiore e rivoluzionaria. Soprattutto, non c’è spazio per la dimensione conflittuale dell’identità, che oggi ha sempre più nemici dichiarati. L’identità che Valditara difende è quella perfettamente compatibile con il sistema: inoffensiva, sterilizzata, esibita come simbolo, ma mai vissuta come principio e missione mobilitante. Una maschera culturale, utile per dare una patina di tradizione a una scuola che, nei fatti, è profondamente post-identitaria.

Lo sceriffo Valditara

Altro pilastro della proposta valditariana è il recupero del principio di autorità. Non poteva certo mancare in questo pot pourri di luoghi comuni della destra. Il ministro scrive che “il principio di autorità deve tornare centrale nel rapporto educativo” (p. 83), e si scaglia contro il permissivismo e l’indebolimento del ruolo del docente. È un punto sul quale si potrebbe anche trovare una parziale convergenza, se non fosse che l’autorità che Valditara propone è priva di dimensione formativa o anagogica. È comando e controllo sbirresco che non si fonda sulla forza interiore del docente, ma sul rispetto delle procedure. Non è guida, ispirazione, trasmissione di senso e quindi disciplina. Nel testo, l’autorità è funzionale al mantenimento dell’ordine, non alla costruzione dell’uomo. Si tratta di un’autorità amministrativa, burocratica, perfettamente coerente con l’ideologia del management scolastico. La relazione educativa viene così impoverita, ridotta a dinamica aziendale, mentre il rapporto maestro-allievo – fondamento di ogni vera trasmissione culturale – scompare. Mentre la dimensione fisica e corporea, invece, viene del tutto ignorata a vantaggio di una pedagogia totalmente incorporea.

Una critica alla funzione

La critica alla visione di Valditara non può limitarsi al contenuto delle sue proposte. È una critica alla sua funzione: quella di rendere più efficiente un modello educativo che ha già fallito. Il progetto del ministro è quello di una scuola ordinata ma sterile, reattiva ma non creativa, conservatrice ma non rivoluzionaria. Una scuola che serve il sistema, senza metterlo in discussione. Ecco perché “rivoluzionario” vorrebbe dire rivendicare un modello diametralmente opposto: una scuola che non educhi alla produttività, ma alla libertà reale. Dove la cultura non sia ridotta a fine economico, ma sia vissuta come tensione verso bellezza, natura, eccellenza (i valori propriamente europei). Una scuola che formi l’uomo nuovo: integro, radicale, militante. Dove il sapere è lotta e costruzione, non prestazione. Contro il “buon senso” – parola che insieme a “normalità” nasconde sempre il peggior marciume borghese – il rivoluzionario rivendica il coraggio del «vivi pericolosamente!». Contro la scuola del sistema si costruisca la scuola della volontà.

Sergio Filacchioni