Champions League, dal 2024 si cambia: ecco tutte le novità

Roma, 1 ott -Notte di sogni, di coppe e di campioni. Neanche il tempo di digerire una decade imbottita di Serie A – tre turni spalmati in undici giorni di calendario – che è già tempo di Champions League. La seconda giornata della fase a gironi vedrà protagoniste tra martedì e mercoledì Inter, Lazio, Milan e Napoli. Impegni casalinghi per nerazzurri e partenopei – Benfica, Real Madrid – mentre rossoneri e capitolini dovranno andare rispettivamente a Dortmund e Glasgow. Classico appuntamento dell’autunno calcistico, gli iconici raggruppamenti da quattro squadre ciascuno dopo un ventennio di onorato servizio andranno in pensione. Dall’edizione 2024/25 infatti la coppa dalle grandi orecchie cambierà formato. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

Più squadre, più partite

La prima differenza rispetto al passato recente sarà nel numero delle partecipanti. Dalle trentadue che oggi si giocano un posto negli ottavi, passeremo a una griglia di partenza composta da trentasei compagini. I quattro posti aggiuntivi saranno ripartiti tra la federazione che al termine della stagione occuperà il quinto posto del ranking Uefa, l’ulteriore casella messa a disposizione dal “percorso campioni” (spareggi riservati ai campionati europei, per così dire, minori) e le due nazioni con la miglior prestazione in termini di risultati nelle coppe continentali.

Champions League, un campionato particolare

Sarà abolita, come abbiamo anticipato, la fase a gironi ma non la divisione delle società in quattro fasce che – a differenza del passato – saranno determinate esclusivamente dal punteggio Uefa delle ultime cinque stagioni. Ogni squadra verrà pertanto sorteggiata contro due avversarie per ciascuna urna e giocherà in totale otto incontri, quattro tra le mura amiche e altrettanti in trasferta. Al termine del particolare campionato (che durerà da settembre a gennaio) le migliori otto otterranno il biglietto diretto per la fase a eliminazione diretta, mentre dalla nona alla ventiquattresima classificata disputeranno gli spareggi. Non sono più previste “retrocessioni” in Europa League.

Eccoci quindi agli ottavi: da questo momento in avanti poco cambia nel già conosciuto tabellone tennistico. Lo schema è inoltre studiato in modo che le due prime classificate del “girone unico” possano incontrarsi solamente in finale. Quattro – di regola – saranno ancora le italiane al via. Diventeranno cinque in caso di vittoria in Champions o affermazione in Europa League da parte di una compagine qualificatasi dalla quinta posizione in giù nella nostrana Serie A. Oppure grazie al sopracitato meccanismo delle due migliori nazioni per ranking Uefa.

Cambia anche il mondiale per club

Novità in vista anche per quanto riguarda il mondiale dedicato alle società. A partire dal 2025 saranno infatti trentadue le partecipanti all’annuale competizione organizzata dalla Fifa. Il Vecchio Continente parteciperà con dodici rappresentanti, di cui un terzo saranno proprio le ultime quattro vincitrici proprio della fu Coppa dei Campioni. Una graduatoria ad hoc – ma non ancora resa pubblico nel dettaglio – completerà il quadro europeo. Due le ipotesi finora prese in considerazione: la via del solo punteggio Champions oppure quella che comprenderebbe i risultati di tutte e tre le competizioni continentali. Tra le italiane al momento è l’Inter l’unica che sembra sicura di un posto nella prima edizione, con la Roma a sperare nella seconda ipotesi (che vedrebbe i giallorossi addirittura sopra ai meneghini). Alla finestra, dirette interessate, anche Juventus, Milan e Napoli. Non resta che aspettare la nota ufficiale del massimo organo calcistico: ad ogni modo l’avanzare della stagione renderà tutto più chiaro.

Marco Battistini