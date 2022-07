Palermo, 3 lug- Tutta l’integrazione sinistra 3.0 si sostanzia nel nome dell’ultima, in ordine di tempo, baby gang identificata dalla Polizia nella giornata di ieri a Palermo: Arabzone 90133, codice di avviamento postale del centro storico della Capitale siciliana. Si firmavano così i giovanissimi balordi che da gennaio a giugno di quest’anno hanno seminato terrore e danni lungo le principali arterie della movida palermitana, condividendo poi le “gesta” su youtube e tik tok.

Integrazione sinistra

Giovani nord africani di prima e seconda generazione ed un italiano (come riportato dal quotidiano on line gds); i 6 maggiorenni, sono stati spediti in carcere: Aziz Rabeh (19 anni), Ayoub Latrach (19), Bablo Ali (20), Imanalah Hamraoui (20), Yassine Attia (19) e Yassine Drief (19), ai domiciliari Khalid Ndong; per i minorenni sono scattati invece provvedimenti cautelari. Particolarmente violente le azioni che metteva in atto questo branco avvalendosi di bastoni e cocci di vetro. “Alimentavano il proprio potere e predominio con i profili social su Tik Tok, Youtube e Instagram con quasi mille e cinquecento follower” affermano gli investigatori. “Nella zona attorno a via Maqueda, nel centro storico è stato anche picchiato e rapinato un poliziotto libero da servizio che era intervenuto per proteggere alcune coppie e un disabile in carrozzina aggrediti. In quell’occasione il poliziotto sparò alcuni colpi di pistola in aria. “Qua rispetti chi temi mica chi ti tratta bene” oppure “Certi personaggi che ci portiamo dietro sono più terribili di quelli che abbiamo dentro”. Queste sono le frasi, a commento dei raid, postate sui social con il profilo “Arabzone90133”. A ricostruire i fatti è il questore di Palermo Leopoldo Laricchia, sulle colonne del quotidiano La Sicilia. “Il gruppo, o meglio il branco – dice Laricchia – di giovanissimi, alcuni maggiorenni altri minorenni, prevalentemente di origine maghrebina esaltavano azioni criminali come rapine, furti, aggressioni perpetrate dall’inizio dell’anno fino a qualche settimana fa, quando il cerchio degli investigatori della polizia di Stato ha iniziato a stringersi attorno a loro”. Sei mesi per chiudere le indagini e per dare un volto a chi aveva seminato terrore; mentre una fetta consistente delle forze dell’ordine è impegnata quotidianamente a gestire l’arrivo di migliaia di clandestini e di sorvegliarli nelle strutture. Polizia, Carabinieri, Finanzieri di fatto sono sottratti al controllo del territorio e alla lotta contro la criminalità, perché un imponente numero si trova a piantonare gente che non ci dovrebbe proprio stare in Italia.

Un fenomeno in crescita

Inutile, o forse no, ribadire come il fenomeno di baby gang, e soprattutto quelle di origine straniera, si stia allargando a macchia d’olio, suonando come un campanello d’allarme sulla gestione dell’incontrollato numero di sbarchi sulle coste siciliane. Ciò pone, altresì, l’obbligo di una riflessione altrettanto seria su, ad esempio, lo ius scholae (affrontato anche dalla nostra redazione), primo vero passo per raggiungere lo ius soli, che rappresenta per il PD una battaglia in favore di presunti diritti negati. Nascondendo in maniera pretestuosa che così non è. Ora, davanti a fatti di cronaca come quello di Palermo, come quello avvenuto a Peschiera del Garda, appare abbastanza chiaro che l’unico modello d’integrazione di questi giovani, alcuni dei quali nati in Italia, è l’affermazione di sé e della loro cultura (arabzone). Non esiste confronto ma scontro, non esiste dialogo ma sopraffazione e soprattutto, arriverà una reazione da parte degli italiani? E sarà scontro sociale. Non è quello che serve alla nostra terra oggi, quando ci si trova ad affrontare emergenze di ogni tipo, quando si paventa il razionamento di acqua, energia elettrica, gas. Non è mail il momento per la violenza, non lo è ancor di più quando qualcuno (con tanti complici) questa violenza ce l’ha portata in casa.

Emanuela Volcan