L’infettivologo fa poi riferimento all’ultimo report diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità l’11 dicembre, da cui emerge un netto miglioramento della situazione. Per questo motivo, Bassetti ritiene dannoso il lockdown generalizzato durante le feste. «E’ inutile chiedere di fare una enorme zona rossa del Paese dove ci sono tante aree che hanno Rt a 0.7 o 0.6 e poi non intervenire con provvedimenti ancora più drastici dove l’Rt è più alto o dove gli ospedali stanno scoppiando», sostiene. Perché se «in alcune aree le cose vanno male e i provvedimenti andavano presi settimane fa», si rischia di penalizzarne altre in cui la curva del contagio è in discesa e meriterebbero di tirare un po’ il fiato.

«C’è poca coerenza» da parte «di alcuni governatori, non si può scaricare sul governo la capacità di fare o meno le zone rosse. Le Regioni dovrebbero intervenire con i sindaci e individuare a livello locale le zone dove è necessario chiudere».

Cristina Gauri