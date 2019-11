Pistoia, 26 nov – E’ ancora Biancalani show. Il parroco più immigrazionista d’Italia, – non si sa se per vocazione umanitaria o per vocazione all’esposizione mediatica – non pago di aver trasformato la parrocchia in un campo profughi, non pago di essersi attirato l’odio dei compaesani che lo bersagliano con ingiuriosi volantini anonimi, nei giorni scorsi era tornato all’attacco proponendo Bella Ciao come inno liturgico da cantare in Chiesa. A nulla è valsa la bacchettata della diocesi di Pistoia: “Nelle celebrazioni liturgiche non si possono eseguire canti inadeguati alla liturgia, come del resto il buon senso dovrebbe già far capire. E’ un comportamento provocatorio assolutamente inopportuno”, ma lui si è impuntato e il patetico teatrino è andato in scena ugualmente.

Persino Gramellini dissente

Una presa di posizione, la sua, che ha fatto inorridire persino il tollerante Massimo Gramellini, non proprio un elettore leghista. “Se don Biancalani smania dalla voglia di cantarla (Bella ciao, ndr) in un luogo di culto, potrebbe trasferire la sua ugola nella cattedrale di Hong Kong”, ha scritto il giornalista nel suo “Caffè” di oggi sul Corriere della Sera. “Intonare Bella Ciao dentro una chiesa ha senso solo nelle nazioni in cui è vietato, o pericoloso, farlo altrove”.

Biancalani “prezzemolino”

Una cosa è sicura: questi atteggiamenti sollevano ogni volta un vespaio di polemiche che inevitabilmente gli valgono l’attenzione di tutti i media. E lui ci sguazza, come nell’ospitata ad Agorà su Rai 3, dove ha sostenuto che “accolgo un fascista in chiesa soltanto se fa un percorso di redenzione, con ideali di pace, giustizia e libertà”, perché “essere fascista è la negazione dell’umanità, della democrazia e della libertà e quindi della religione”, ha spiegato il parroco che si è definito come “partigiano d’amore e umanità”. In pratica un fascista può entrare nella chiesa di Biancalani solo se è disposto a farsi riprogrammare il cervello.

Gesto di sfida

Nel frattempo a monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, cadono le braccia: “Purtroppo è questo il mio sentimento prevalente in questo momento, non riesco proprio a capire come dei fedeli cattolici possano non tener conto nella celebrazione liturgica di quelle che sono le indicazioni della Chiesa – ha dichiarato il vescovo contattato da Avvenire – Mi risulta incomprensibile come un sacerdote possa disattendere così tranquillamente e quasi a mo’ di sfida, quanto il vescovo dice».

