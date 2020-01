Vestirsi bene è un’arte, ma non basta avere buon gusto. Bisogna infatti anche seguire le ultime tendenze ed indossare capi dei colori e delle fantasie che vanno più di moda. La camicia è un capo d’abbigliamento che può essere indossato dagli uomini in diverse occasioni, sia per un’uscita con gli amici che per un’occasione importante a cui presentarsi vestiti in maniera elegante.

Anche le camicie, come tutti gli altri capi d’abbigliamento, seguono le tendenze stagionali e vengono proposte con colori nuovi e con fantasie di tendenza, le quali vanno ad affiancarsi ai modelli più tradizionali che non conoscono crisi. Indossare una di queste camicie da uomo Trendy di Camicisssima significa voler vestire un capo di moda ed in perfetta linea con le tendenze autunno-inverno 2019/20.

Tra fantasie, colori e colletti, per rinnovare il proprio guardaroba e seguire le tendenze di questa nuova stagione bisogna fare una distinzione tra camicie da indossare nelle occasioni in cui viene richiesto un abbigliamento casual e camicie da indossare nelle occasioni in cui viene richiesto un abbigliamento formale.

Camicie casual

La camicia non deve essere per forza indossata con un abito, si può infatti acquistare anche un modello casual, da vestire nelle occasioni informali. Sono molto apprezzati i modelli con fantasie a quadretti piccoli o a righe colorate, che possono essere indossati per le occasioni che richiedono un look alla moda, ma che non sia formale.

Gli amanti del casual chic potranno essere accontentati dalla vasta scelta di colletti. Le tendenze autunno inverno 2019-2020 promuovono sia il colletto francese classico, sia nuovi colletti come l’Over Wide e il New French, che sono stati in grado di rinnovare questo capo d’abbigliamento maschile.

Sono diversi i colori disponibili per le camicie fantasia. Quest’anno vanno di moda le classiche tonalità del blu, che si riconfermano ogni anno un’ottima scelta per chi vuole sempre indossare dei capi d’abbigliamento di tendenza, ma anche dei colori particolari che hanno avuto successo sulle passerelle.

Nelle sfilate per presentare le nuove tendenze autunno inverno 2019/20, sono stati proposti capi con colori inusuali, come ad esempio il ruggine e alcune sfumature di giallo, dal canarino al senape. All’uomo alla moda viene chiesto di imparare ad indossare anche questi colori e di capire come abbinare le camicie ad altri capi d’abbigliamento con colori particolari.

Rappresentano la scelta perfetta per chi vuole un outfit elegante per delle occasioni meno formali, ad esempio per le uscite estive con gli amici: in questo caso una camicia fantasia può essere indossata insieme ad un pantalone in cotone.

Camicie eleganti

Indossare la camicia è una scelta obbligata per chi necessita di un abbigliamento formale. Non tutti i modelli sono adatti, bisogna infatti optare per camicie che sono state disegnate per essere indossate con un abito.

La scelta del modello giusto è fondamentale per avere un outfit che non faccia sfigurare. Ci sono alcune indicazioni da rispettare, ad esempio con la camicia button down non si usa la cravatta e la camicia con colletto alla francese non è quella più adatta per essere indossata con un abito.

Anche le fantasie a righe possono essere indossate in occasione di cerimonie e altri eventi ufficiali, bisogna solo evitare quelle oblique o trasversali, che rimangono in ogni caso ideali da sfoggiare in occasioni più informali.

Per quanto riguarda i colori, si può puntare sulle tonalità tradizionali, oppure osare ed acquistare dei capi con colori più audaci. Del resto, utilizzare perfettamente i colori e abbinare senza errori tutti i capi indossati è una questione di stile.