Cassino, 15 mag – Il post ora è sparito, ma rimarrà impressa nella memoria dei cittadini che il Comune di Cassino ha scelto di pubblicare sulla sua pagina Facebook “Cassino Comunica” una iniziativa molti discutibile, dati gli atroci crimini commessi dai Goumiers francesi autori delle marocchinate in quesa zona del Lazio.

Cassino “omaggia” artefici delle marocchinate

Nel discutibile “omaggio” ai soldati francesi , la Rocca Janula di Cassino è stata illuminata color “Blu Francia” la Rocca Janula, e sulla pagina del Comune l’iniziativa è stata accompagnata da queste parole: “Il blu della bandiera francese: così questa sera Cassino veste la Rocca Janula per ricordare gli alleati francesi che combatterono nella Battaglia di Cassino. Le forze francesi, con i 12.000 “Goumiers”, prendono Ausonia: in tal modo si trovano sul fianco dei tedeschi, che sono impegnati a fronteggiare gli inglesi”.

Stupri e violenze sui civili sono da celebrare?

Come riporta Andrea Lombardi su CulturaIdentità, sono stati numerosi i commentatori che hanno discusso l’opportunità di omaggiare, a Cassino, la Francia e i soldati nordafricani che nella zona sono ricordati più che per le gesta militari per gli atroci stupri e le violenze nei confronti della popolazione civile. Questi fatti sono così radicati nel sentire comune dall’essere stati immortalati, con le loro dolorissisime conseguenze, nel film La ciociara (1960) con Sophia Loren, a sua volta tratto da un libro di Alberto Moravia.

“Oltraggio alle vittime”

Negli ultimi anni il doloroso ma necessario ricordo delle marocchinate è stato tenuto vivo a storici come Silvano Olmi, Davide Sabatini, Massimo Lucioli e Emiliano Ciotti, che commenta. Quest’ultimo, presidente dell’Associazione Nazionale Vittime delle “Marocchinate”, commenta la controversa scelta del Comune di Cassino: “Sono indignato da questa iniziativa. La ritengo oltraggiosa e offensiva per tutte le vittime dei Goumiers. Il Comune o ignora la gravità delle azioni commesse dall’esercito francese o pur conoscendola la considera banale. Il Sindaco deve chiedere immediatamente scusa a tutti i parenti delle vittime. La nostra Associazione metterà in campo tutte le proprie rimostranze al Prefetto e agli organi competenti. IN RICORDO DI MARGHERITA, CARMELA, ROSA E DI V. CARMELA VIOLENTATA E ARSA VIVA, TUTTE DI CASSINO STUPRATE DAI GOUMIERS. IL 18 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE PER LE VITTIME DELLE “MAROCCHINATE”. In un Paese che piega la testa al primo pianto di una minoranza sedicente oppressa che si sente ferita dalle parole, si concede spazio a queste celebrazioni: è il momento di dire basta.

Ilaria Paoletti