Roma, 2 gen – Incredibile rapina a Napoli. Nella notte di Capodanno, alcuni malviventi hanno rubato un’ambulanza e hanno utilizzato il mezzo di soccorso come ariete per sfondare la vetrina di una pizzeria in viale Colli Aminei, per poi svaligiare tutta la merce contenuta all’interno del locale. I rapinatori hanno trafugato anche un’affettatrice, la macchina per il caffè e il denaro contenuto all’interno della cassa.

“Siamo stanchi di dover difendere quotidianamente le nostre attività dai delinquenti. Questa zona – ha raccontato Daniele, il proprietario della pizzeria – è sotto attacco continuo, chiediamo una presenza concreta e fattiva delle forze dell’ordine a tutela delle persone oneste che abitano e lavorano in un’area densamente popolata e viva, ma bersagliata dalla malavita. Le istituzioni non restino sorde al grido di aiuto dei cittadini”.

Napoli, ambulanza come ariete per sfondare la vetrina di una pizzeria. Il video