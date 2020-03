Bolzano, 1 mar – ll confine del Brennero tappezzato con decine di “faccioni” del premier Conte e del ministro degli Esteri Di Maio in “versione coronavirus”, con indosso cioè le ricercatissime mascherine di protezione diventate il simbolo dell’emergenza. E’ questa l’ultima azione di CasaPound Bolzano, che protesta contro la gestione fallimentare, a tratti catastrofica, dell’epidemia, operata dall’esecutivo giallofucsia.

“Una settimana fa – dichiara in una nota il movimento – in appena 24 ore il governo italiano è passato dal prendere l’emergenza con leggerezza ad essere il Paese con il più alto numero di infetti d’Europa, tra i più alti al mondo, che ha portato il governo a misure drastiche e diffondendo nelle popolazioni una psicosi che sta piegando drasticamente l’economia italiana”.

Le tartarughe frecciate puntano il dito contro i provvedimenti che rischiano concretamente di mettere in ginocchio il settore turistico, peraltro la principale fonte di reddito su cui si basano i piccoli comuni dell’Alto Adige: “Blindare i principali luoghi di ritrovo con interi paesi in quarantena – continua Cpi – ha generato negli italiani una paura che si sta ripercuotendo anche all’estero con voli cancellati da e per l’Italia, raddoppio dei controlli sui mezzi e sui nostri prodotti commerciali e il boicottaggio del turismo che ha già perso oltre 200milioni di euro in pochi giorni, con una crisi maggiore rispetto anche all’11 settembre 2001”.

Attività economiche blindate e turismo in ginocchio, ma porti sempre apertissimi, questa la ricetta del governo, e questo secondo CasaPound è il risultato: “Insistendo con l’assurda politica dei porti aperti e dell’abbattimento dei confini – conclude la nota – il governo italiano oggi si scontra però con gli stati esteri, compresi quelli membri dell’Unione Europea, che stanno trattando gli italiani come appestati da isolare, in barba a ogni trattato comunitario e alla faccia della tanto elogiata globalizzazione” conclude la nota.

Cristina Gauri