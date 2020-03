Roma, 8 mar – Come se non bastasse l’emergenza coronavirus, ci si mette anche l’ennesimo madornale errore di comunicazione del governo giallofucsia a seminare il panico. Ieri infatti è filtrata la bozza del decreto sulle nuove misure restrittive per le aree colpite dall’epidemia – Lombardia e 14 province letteralmente chiuse – e la notizia ha scatenato un fuggi fuggi da Milano, direzione centro-sud. Insomma, il premier Conte e compagni sono riusciti a ottenere l’esatto contrario dello scopo: volevano contenere i contagi e invece hanno fatto fuggire disordinatamente potenziali contagiati verso aree ancora meno colpite.

Dalle 20 di ieri si è scatenata la fuga dalla Lombardia

Le scene viste ieri sera sono di un Paese in preda al panico. Tutto per un errore inammissibile da parte di Palazzo Chigi (quando peraltro i provvedimenti finali firmati da Conte sono ancora più restrittivi di quelli circolati ieri). Come se non bastasse, ancora una volta gli italiani sono rimasti col fiato sospeso: il premier non firmava il decreto e quindi mancava l’ufficialità. Alla fine, in piena notte, l’annuncio di Conte: “Leggerete tutto domani sulla Gazzetta Ufficiale”, dice il premier alla stampa. Ma ormai il danno è fatto: centinaia e centinaia di persone non residenti in Lombardia sono scappate a gambe levate, probabilmente portando con loro il virus. Dalle 20 circa in poi – quando hanno iniziato a circolare le notizie sulla bozza del decreto e la necessità di “chiudere la Lombardia” con ingresso e uscita garantita solo per motivi “gravi e indifferibili” di lavoro e famiglia – è scattata la fuga. La stazione centrale di Milano è stata presa d’assalto in ricerca di un treno che portasse fuori dalla Lombardia. Le destinazioni sono varie e disparate: da Roma a Catanzaro, passando per Firenze fino a Bari o Napoli. Ovunque, lontano dalla zona rossa. L’importante era fuggire.

Adolfo Spezzaferro