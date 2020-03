Roma, 12 mar – Il coronavirus sbarca a Hollywood: si tratta dell’attore premio Oscar Tom Hanks e della moglie, Rita Wilson, risultati positivi al tampone.

L’annuncio

“Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo“, ha fatto sapere Hanks dal suo account Twitter. “Bene, ora… cosa fare? Ci sono dei protocolli da seguire. Saremo tenuti sotto controllo e isolati per tutto il tempo necessario. Vi terremo aggiornati”. L’attore e la moglie hanno appreso di essere stati infettati mentre si trovavano in Australia per iniziare le registrazioni del nuovo film sulla vita di Elvis Presley. La pellicola, che sarà diretta da Baz Luhrmann, vedrà la partecipazione di Hanks ad interpretare il ruolo del colonnello Tom Parker, peculiare manager di Presley.

Il comunicato della Warner Bros

La Warner Bros, dopo avere appreso la notizia, ha prontamente diffuso un comunicato: “La salute e la sicurezza dei membri della nostra azienda è sempre la nostra massima priorità e stiamo prendendo precauzioni per proteggere tutti coloro che lavorano sulle nostre produzioni in tutto il mondo”. L’attore e la moglie trascorreranno probabilmente il periodo di isolamento in Australia, dove sono 120 fino ad ora i casi confermati – anche se in realtà potrebbero essere molti di più.

Usa, voli dall’Europa sospesi

Nella giornata di ieri l’Oms ha annunciato che il coronavirus è a tutti gli effetti una pandemia. Contestualmente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sospensione di tutti i viaggi dall’Europa agli Stati Uniti per i prossimi 30 giorni, nel tentativo di frenare la diffusione del contagio. Trump ha anche affermato che “presto intraprenderà un’azione di emergenza” per fornire “un cuscinetto finanziario alle piccole imprese e alle persone colpite dal coronavirus”.

Cristina Gauri