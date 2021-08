Roma, 6 ago – Guido Crosetto ha confessato su Twitter di aver contratto la variante Delta del Covid nonostante sia vaccinato Pfizer, non solo: sarebbe stato malissimo, curato con successo solo con le monoclonali. E adesso Selvaggia Lucarelli novello medico della mutua, sostiene che sia perché il fondatore di Fratelli d’Italia è obeso e cardiopatico.

La denuncia di Crosetto

“Ho fatto due dosi di Pfizer. La seconda l’11 aprile. Ho preso ugualmente la variante Delta dopo mesi. Sono stato prima male e poi malissimo. Mi hanno somministrato gli anticorpi monoclonali. Sono guarito. In silenzio. Ma se mi faccio domande mi danno del no vax. Non funziona così” si leggeva in un tweet pubblicato ieri da Crosetto e successivamente cancellato. Ecco la risposta della Lucarelli: “L’unica domanda che dovrebbe porsi un diabetico-obeso-cardiopatico che sopravvive al Covid da vaccinato è: ‘se non fossi stato vaccinato sarei qui a twittare?‘”.

Il parere medico della Lucarelli

Varebbe la pena di far notare alla Lucarelli, medico laureato sulle dispense Twitter di Burioni, che se la condizione clinica pregressa di Crosetto destava preoccupazioni, forse non gli andava somministrato un vaccino, che in alcuni casi ha provocato trombosi. Un vaccino che lei così indefessamente e indistintamente vorrebbe somministrare a tutti, pena essere additato come no vax. Ma senza volerci addentrare nei meandri della scienza medica, si può anche solo precisare che un vaccino dovrebbe proteggere dal Covid, o quantomeno da una forma grave del virus, mentre Crosetto (giustamente) denunciava non solo di essersi comunque infettato ma di essere stato anche molto male.

Querele in arrivo

Ad ogni modo, la replica di Crosetto alla dottoressa Lucarelli non è tardata ad arrivare: “Da due settimane ho un nuovo approccio con chi insulta, minaccia o diffama, su Twitter: passo tutto ad un avvocato specializzato e cerco di aiutare il Bambin Gesù, il Gaslini ed altri Ospedali, strappando più soldi possibile ai leoni da tastiera”. “Intanto questa vediamo se possiamo utilizzarla per farle pagare qualche euro per un ospedale. Così, perché mi sono stufato di essere diffamato da persone come lei”. E non solo, ricondividendo sempre il tweet della novella virologa Lucarelli, scrive: “Me lo sono chiesto, perché sarebbe importante saperlo, per tutti. Normale che lei, Lucarelli, si interessi alla mia guarigione solo per “insultare”. Ringrazio tutti, lo Spallanzani, i Dott. Antinori e Vaia, la sanità laziale ed mio amico Prof. Di Perri”.

Ilaria Paoletti