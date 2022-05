Roma, 18 mag – Nonostante la guerra in Ucraina abbia cannibalizzato l’informazione e il dibattito pubblico, negli ultimi tempi si è tornati a parlare delle reazioni avverse provocate dal vaccino anti-Covid. In effetti, alcuni dati non tornano, e pertanto sarebbero necessari ulteriori accertamenti, anziché continuare a dichiarare tabù questo argomento. Ha cercato di farlo il leghista Claudio Borghi che – numeri dell’Istat e dell’Oms alla mano – ha denunciato un aumento dei decessi tra gli under 40 proprio in seguito alla vaccinazione. Una correlazione sicura al 100% ancora non c’è, ma appunto per questo sarebbero doverose delle indagini più approfondite. Il recente caso della 32enne Francesca Tuscano, del resto, è in tal senso eloquente.

I misteri sul vaccino Pfizer

A riprendere le fila del discorso è stata anche la redazione di Fuori dal coro. Nella puntata di ieri, il programma condotto da Mario Giordano ha infatti approfondito la vicenda dei lotti cancellati da Pfizer. Una questione su cui, denuncia il programma, la casa farmaceutica non ha mai fatto chiarezza. «Ovviamente non è provata alcuna correlazione», ha specificato Giordano, «ma qualcuno dovrà spiegare». In effetti, aggiunge il conduttore, «i vaccini sono un segreto militare e questo sulla salute non ci piace molto, così siamo andati a indagare».

Il servizio di Fuori dal coro

Nel servizio realizzato da Fuori dal coro, vengono riportate due testimonianze: «Io dopo il vaccino mi sono messa a letto e non ho più camminato per sei mesi», denuncia una donna. Che poi spiega: «Mi sono detta: magari è stato il lotto. Aveva problemi? Non era ben conservato? Io questo non lo saprò mai». Anche un’altra ragazza racconta che «sono passati ormai dieci mesi dalla vaccinazione, ma continuo ancora ad avere dolori alle gambe. E non capisco perché non si voglia studiare e andare a fondo di questa situazione. Se fosse stato il lotto, perché non indagare?». Tutte domande (legittime) ancora in attesa di risposta.

