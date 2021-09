Roma, 8 set — «Veramente vorrei applicare solo un po’ di buon senso in televisione. Mi sembra di vivere in un mondo impazzito, dall’Afghanistan a quelli che non si vogliono vaccinare mentre il virus fa milioni di morti»: parola di Fabio Fazio, per il quale il «buon senso» da applicare si tradurrebbe nella censura totale nei confronti di chi avanza dubbi contro la sicurezza del vaccino, o la legittimità del green pass.

Fazio vuole censurare i non vaccinati

Intervistato dal Foglio attacca anche Barbero e i colleghi firmatari dell’appello contro il passaporto vaccinale: «Ci tocca leggere di professori universitari contrari al green pass, nell’anno in cui è stata sconfitta la poliomielite nel mondo». Che confusione in testa (e speriamo sia solo disinformato) ha il nostro Fazio, quando ormai persino i virologi-veline tv ammettono che il green pass non ha alcunché di sanitario: è una misura squisitamente coercitiva per convincere il maggior numero di persone possibile a vaccinarsi.

Zittirli o rieducarli

«È il momento di essere un po’ assertivi», incalza. I discorsi di Fazio sono tutti un florilegio di termini evanescenti: «buon senso», «assertivo», un morbido velo sotto cui nasconde la consueta ferocia di chi vorrebbe rinchiudere nelle segrete chiunque alzi la mano per esprimere un dubbio. E quando non li si rinchiude, li si rieduca, come dei bambini con difficoltà di apprendimento. «Bisogna ricominciare come in prima elementare, dai fondamentali: dalla A di Abecedario». Soprattutto, non li si fa parlare in televisione. Il dibattito non deve avere contraddittorio. Quindi non deve esistere dibattito: solo omelie. E a Fazio va benissimo così: «Lì fuori c’è anche chi va contromano in autostrada. Ma non ci fai un giornale o un talk-show, invitandoli a parlare di guida sicura con il comandante della polizia stradale. Non sono posizioni paritarie».

Le parole hanno un peso

Certo, i no vax servono alle sceneggiature dei talk show, «ma poi tutto questo ha degli effetti, perché non è vero che il pubblico sa sempre distinguere. Il pubblico ci crede». A noi sembra che il pubblico creda più a Fazio, a giudicare da quanti si sono vaccinati. «In taluni programmi vengono dette cose terribili, anche violentissime. E se però in tv tutto finisce lì, una volta spente le telecamere, per la gente fuori non è così. La finzione e la recita non vengono percepite come tali. Le parole possono fare molto male». A quali parole si riferisce Fazio? A quelle di Burioni che dà dei sorci a chi non vuole vaccinarsi? O forse quelle di Parenzo, che invitava i rider a sputare nei piatti dei no vax? Alla Lucarelli che li chiama «maledetti» e augura loro di diventare «poltiglia verde»? In questo caso ci sentiamo di dare ragione a Fazio.

Cristina Gauri