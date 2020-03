Roma, 12 mar . Vittorio Feltri spara a zero su quelle che definisce “schifosissime galere italiane” e si ritrova ad essere d’accordo e ritenere legittime le richieste dei carcerati.

Feltri: “Approvare subito l’amnistia”

Secondo Feltri, bisogna “approvare d’urgenza una amnistia che consenta ai detenuti colpevoli di reati minori di uscire dalla cella, dopo aver scontato una parte della pena, allo scopo di restituire alle prigioni l’opportunità di essere vivibili, luoghi civili dove si toglie la libertà a chi ha sbagliato, ma non anche la dignità”. Così il direttore di Libero parla delle condizioni delle carceri italiane in caso di coronavirus: “Si sa che i reclusi conducono una esistenza da cani, stipati in quattro o cinque di essi in locali minuscoli, costretti a una vicinanza l’uno con l’altro intollerabile la quale potenzia il rischio, nella presente congiuntura, di contagiarsi”

“Preoccupatevi della salute pubblica”

“È assurdo pensare che ogni cittadino debba essere protetto dalla infezione tranne coloro i quali sono ingabbiati” continua Feltri : Le disposizioni del governo sono chiare: evitare assembramenti, la gente si guardi dall‘ammucchiarsi in piccole stanze in cui Corona sia agevolmente in grado di colpire i presenti. Va da sé che certe regole, se valgono per tutti noi, debbano essere rispettate pure nelle case circondariali”. E poi l’affondo: “”Se gli uomini sono tutti uguali, è inammissibile che quelli blindati dietro le sbarre siano considerati difformi. In questa fase è giusto preoccuparsi della salute pubblica, di chiunque, quindi anche dei galeotti”.

“Bonafede è un forcaiolo”

Poi, l’attacco a Bonafede: “È acclarato che il ministro Bonafede e altri politici forcaioli siano contrari a liberare quelli che si definiscono comunemente criminali, tuttavia facciamo notare loro che i casi sono due: o si spicciano a costruire nuove carceri adatte ad accogliere tutti con un minimo di decenza, oppure non c’è altra via che mettere fuori gli individui meno pericolosi. Tertium non datur”.

Ilaria Paoletti