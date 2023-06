Roma, 19 giu – Criminale, arrogante e pure minaccioso. Tre parole per definire un trafficante di uomini, intervistato da Repubblica, che si permette addirittura di lanciare una sfida all’Italia: “Ad agosto ho già trenta viaggi completi e pronti a partire. La Meloni si deve rassegnare“. L’uomo, un 29enne tunisino che Repubblica descrive “con barba nera curata e gli occhiali da vista metallici leggeri, una faccia da bravo ragazzo”, non esita a definire la sua attività “un’agenzia di viaggi illegale”. E’ d’altronde a capo di un’organizzazione che ha fatto della tratta di clandestini un business da capogiro.

Business immigrazione: l’arroganza di un trafficante “con 30 barche pronte”

“Ho iniziato dal basso, cinque anni fa. Partecipavo all’organizzazione dei viaggi, ma non sono stato mai scafista. I clienti erano contenti, mi sono fatto un nome e poi un gruzzolo. Ho iniziato a investire nelle trasferte. Viaggiano donne con neonati o famiglie intere. Non voglio macchiarmi le mani del loro sangue. E poi un naufragio è un grosso rischio anche per me. Grazie a Dio, non ho mai avuto un naufragio”, afferma il 29enne.

Poi le dichiarazioni maggiormente scioccanti sui rischi che inevitabilmente corre chi si imbarca, decidendo di attraversare il Mediterraneo per arrivare sulle coste italiane. “Chi viaggia si deve assumere i suoi rischi e le sue responsabilità“. E se lui, boss del traffico di uomini, dovesse alla fine essere pizzicato e dunque arrestato? “Con tutti i soldi che ho fatto, pagherò qualcuno e uscirò“.

Ma quanto si fa pagare per un viaggio della speranza? Una traversata può arrivare a costare anche a 5mila euro a persona. “Se qualcuno non ha i soldi può partire gratis, ma deve procurarci almeno cinque clienti e se succede qualcosa durante la navigazione dovrà essere il primo a saltare in mare”, dice il 29enne tunisino. Spietato affarista, uno dei tanti che trasformano l’immigrazione in un business vergognoso.

Alessandro Della Guglia