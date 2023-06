Roma, 19 giu – La pesante inflazione che sta imperversando nel Paese durante questo periodo di crisi colpisce anche il turismo, settore nel quale i costi medi nazionali per servizi di alloggio come alberghi, motel, pensioni, B&B, agriturismi e villaggi sono saliti del 13,6%rispetto al 2022, toccando in alcune località anche rincari maggiori. Gli ultimi dati Istat di maggio hanno evidenziato come la spirale inflazionistica permanga all’interno della società italiana, da questi numeri l’Unione nazionale consumatori ha stilato una classifica in base all’andamento dei prezzi nelle principali città mete del turismo per quanto riguarda, oltre i servizi di alloggio, anche la ristorazione, cibo e bevande.

Inflazione alle stelle nelle principali mete turistiche

La classifica in materia di alloggi vede in cima con distacco Firenze, il capoluogo toscano ha registrato infatti un rialzo annuo del 53%. Al secondo posto Palermo con un incremento deirincari quasi del 36%, l’ultimo gradino del podio vede Milano, medaglia di bronzo con un +27,7% sui prezzi legati ai servizi di alloggio. Anche i servizi legati alla ristorazione, settore tra i più apprezzati dai milioni di turisti che ogni anno arrivano nella nostra penisola, hanno registrato un aumento considerevole. La classifica delle città dove ristoranti, pizzerie e bar costano di più trova Viterbo in cima alla lista, dove il conto a fine cena può salire addirittura del 15,3% in più rispetto allo scorso anno. A seguire Brindisi con un +12,3% e Cosenza con +11,5%.

Aumentano i costi per le famiglie italiane

A integrare questo scenario non propriamente idilliaco, interviene l’aumento di quasi 665 euro in più a famiglia per quanto riguarda i prodotti alimentari e le bevande, un’inflazione media del 11,8%. Ravenna è la città dove si spende di più per mangiare e bere, 15% in più rispetto a maggio 2022. Con queste premesse l’estate delle famiglie italiane si prospetta essere una delle più calde di sempre.

Andrea Grieco