Roma, 10 apr – In Inghilterra si raggiunge il massimo dell’assurdità in seno al delirio del politicamente corretto, anche in uno dei luoghi, come lo stadio di calcio, da sempre considerato tra i templi della libertà d’espressione. Al termine della partita tra Wolverhampton e Chelsea, valevole per la trentesima giornata di Premier League, il massimo campionato inglese, tre giovani sono stati arrestati e ammanettati dalla polizia per aver intonato “Chelsea rent boys”, un coro considerato offensivo e omofobo che viene spesso indirizzato contro quelle compagini stabilmente presenti ai vertici della classifica. I tifosi sono stati accusati di aver causato “allarme e molestie” e “linguaggio minaccioso volto a sollecitare l’odio basato sull’orientamento sessuale”.

Coro considerato “omofobo”

Il coro in questione, molto diffuso negli stadi inglesi, allude alla prostituzione maschile e viene spesso indirizzato verso le squadre in lizza per vincere la Premier League. Il termine si riferisce a quel fenomeno che tra gli anni ’60 e ’70 interessava molti giovani di bassa estrazione sociale che, trasferendosi soprattutto a Londra o in altre grandi città per migliori condizioni di vita, erano costretti a prostituirsi per sopravvivere a condizioni di vita molto care rispetto ai luoghi di provenienza. Nella cultura inglese l’area del West End londinese, dove rientra anche il distretto di Kensington e Chelsea, è particolarmente associata a questo fenomeno.

Inquisizione sulla libertà d’espressione

Già a gennaio, l’ufficio del pubblico ministero britannico lo ha definito “un insulto omofobo”, avvertendo che chi lo canta potrà essere perseguito addirittura per crimini d’odio, creando così un clima da vero e proprio tribunale dell’inquisizione sugli spalti inglesi. Da anni i tifosi britannici sono soggetti ad assurde restrizioni e repressioni, tant’è che ormai gli stadi d’oltremanica sono diventati deicentri commerciali per famiglie, dove anche il più innocuo flebile anelito di “scorrettezza” o possibile comportamento non allineato viene stroncato violentemente.

Andrea Grieco