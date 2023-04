Roma, 10 apr — Nella scala di valore del cosiddetto femminismo intersezionale i fantomatici «diritti trans» si collocano prima dei diritti delle donne, questo è ormai assodato; anche delle donne afgane, o quelle iraniane, che nei loro Paesi non se la passano proprio allegramente. Tanto che gli attivisti trans ora arrivano a silenziare, con i consueti metodi mafioso-terroristici, iniziative a favore di queste donne, se a detti eventi partecipano oratori non graditi per le proprie posizioni anti-gender.

E non si tratta più di un fenomeno circoscritto ai Paesi anglosassoni: l’episodio che vi stiamo per raccontare è accaduto in Francia, a Nantes, dove una conferenza sulla condizione delle donne in Afghanistan e in Iran è stato rimandato a data da destinarsi in seguito alle minacce degli attivisti trans che avevano promesso ritorsioni violente in prossimità dell’evento. Motivazione: la presenza, tra gli ospiti, di Marguerite Stern, un’attivista per i diritti delle donne nota per le posizioni critiche nei confronti dell’ideologia di genere e del «sex work», tanto osannato dalle femministe intersezionali.

Al convegno sulle donne afgane parla la Terf: i trans minacciano ritorsioni

Il Comité laïcité république (Clr – Comitato per la Laicità della Repubblica), organizzatore della conferenza, ha rilasciato una dichiarazione il 5 aprile scorso annunciando che il simposio Donne, vita, Libertà, sarebbe stato rinviato. L’evento era stato precedentemente programmato per il 15 aprile allo Château des ducs de Bretagne a Nantes. «Sui social media siamo stati oggetto di minacce e intimidazioni, compresa la distribuzione della locandina dell’evento “cancellata” con un coltello, con inviti a contromanifestazioni per la presenza della signorina Stern, attivista femminista, critica dell’ideologia transgender», si legge nel comunicato del Clr.

«Questa situazione ha portato gli organizzatori a rinviare questo evento per proteggere l’incolumità dei relatori, di tutti i partecipanti e per evitare che lo Château subisse danni. Il Comité Laïcité République ha sporto denuncia e ha informato il prefetto di queste minacce».

Chi è Marguerite Stern

Per le sue posizioni critiche nei confronti del gender, Stern è un personaggio talmente «scomodo» e inviso alle transfemministe d’Oltralpe da essere stata estromessa dal movimento che lei stessa aveva creato nel 2019, Les Collages Contre les Féminicides, una campagna di azione diretta, che prevedeva la creazione di murales che richiamassero l’attenzione sulla violenza maschile contro donne e ragazze. Nel gennaio 2020, nemmeno un anno dopo la fondazione del collettivo, il progetto di Stern era stato dirottato dagli attivisti trans.

Gli attacchi dei soliti “paladini dei diritti”

Da tre anni Stern (che nel frattempo ha creato un altro gruppo anti-porno, anti-gender e contro la prostituzione femminile, L’Amazone) è oggetto di attacchi, intimidazioni, minacce online e nella vita reale da parte dei paladini del gender: durante Giornata internazionale della donna del 2021, l’attivista venne bersagliata da un lancio di uova degli attivisti trans in un’aggressione coordinata e premeditata nel corso di una manifestazione in Place de la République a Parigi. Le manifestanti si trovarono ben presto in inferiorità numerica, sopraffatte da transfemministe e i soliti antifascisti di rinforzo che le anno insultate, minacciate al grido di «Nessun femminismo senza puttane».

«Mi sono abituato all’idea che la mia vita, a livello personale e professionale, non sarà mai più la stessa. Quando si inizia a parlare pubblicamente di transgenderismo, c’è un prima e un dopo», ha detto Stern a Le Figaro. «Solo una cosa mi terrorizza più delle minacce che ricevo: l’idea di smettere di parlare».

Cristina Gauri