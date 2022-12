Roma, 21 dic — Non è Natale, ormai, senza i talebani del presepe e della recita natalizia: i Grinch laicisti che si sono dimenticati come da bambini sgranassero gli occhi davanti alle statuine della Natività e che ora, infarciti di ideologia e rancore, occupano militarmente l’istruzione pubblica e fanno una missione del negare ai piccoli di oggi quella stessa, antica beatitudine.

Isernia, i talebani cancellano la recita della Natività

Accade, ad esempio, a Belmonte del Sannio: nel piccolo comune in provincia di Isernia da giorni imperversa la polemica tra il parroco del paese e le insegnanti della scuola elementare «Tonino Trapaglia» dopo la decisione di queste ultime, d’accordo con la preside, di escludere la Natività dalla recita scolastica per non urtare la sensibilità delle famiglie dei cinque alunni di fede musulmana. Il solito copione in ossequio ai dogmi woke: per non escludere un’esigua minoranza, la maggioranza deve adeguarsi e rinunciare a una parte della propria identità.

Il parroco insorge

L’iniziativa ha mandato su tutte le furie il parroco, Don Francesco Martino: «Tutti i simboli del Natale sono cristiani. Come io rispetto le tradizioni islamiche, così loro devono rispettare le mie», scrive il prete. «I ragazzi della nostra scuola elementare e dell’infanzia di Belmonte, per motivazioni legate alla laicità e al rispetto dei bambini di altra fede presenti nella scuola, motivazioni per il sottoscritto alquanto discutibili, quest’anno non rappresenteranno la natività, segno del Natale, ma una recita per bambini sull’Albero di Natale», continua il don.

L’inclusività che esclude

La preside accampa le solite scuse. «Rispetto di tutti senza esclusione di niente», dice la preside Tonina Camperchioli, non accorgendosi, o fingendo di non accorgersi, che vietando la recita della Natività esclude la maggioranza degli alunni della scuola. E un’insegnate aggiunge: «Lo spettacolo non parla della Natività ma insegna ai bambini che gli alberi non devono essere sradicati». E che invece, le tradizioni italiane, quelle si che sono sradicabilissime.

Il presepe, quindi, viene sostituito con altri «culti» — sì perché sempre culti sono, ma di stampo laico, come quello simil-gretino con la morale sugli alberi — strumentalizzando la presenza di qualche alunno di fede musulmana, che a detta di insegnanti e preside si sentirebbero esclusi o offesi dalla rappresentazione della Natività. Una grande lezione per i futuri nuovi italiani E’ chiaro che ai ragazzini musulmani, nove volte su dieci, non potrebbe fregar di meno dell’allestimento del presepe, ma al tempo stesso, assistendo al passo indietro delle istituzioni su una tradizione tanto antica, imparano una lezione di grande valore pedagogico e sociale: cioè che gli italiani stanno calando le braghe di fronte a chi italiano non è — e fino a prova contraria si trova in minoranza sul nostro suolo — estirpando le proprie radici e azzerando la propria cultura nel nome dell’accoglienza. Una lezione davvero memorabile di cui i futuri «nuovi italiani» faranno sicuramente tesoro. Ai ragazzini italici, invece, si insegna l’esatto opposto: che sempre in base ai principi di cui sopra, la loro identità è sempre e comunque sacrificabile. Buona Natale a tutti. Cristina Gauri