Roma, 4 feb – Con la variante Omicron (più contagiosa ma meno pericolosa delle precedenti), la situazione epidemiologica è assai più tranquilla rispetto all’anno scorso. Senza contare che ormai sembra anche superato il picco dei contagi, attualmente in evidente calo. Ha quindi senso perseverare con tutte queste restrizioni draconiane? Matteo Bassetti pensa assolutamente di no, e non fa che ribadirlo in ogni occasione. Per il noto infettivologo, infatti, i dati lasciano intendere che la pandemia è finita, e quindi che strumenti come il green pass hanno perso qualsiasi utilità.

«Regole cervellotiche e anacronistiche»

Eppure, il governo continua imperterrito con la sua linea intransigente e con assurdi vincoli da azzeccagarbugli. E Bassetti, appunto, non ci sta: «Le nuove regole di Dad, quarantene e mascherine sono ancora più difficili da comprendersi delle precedenti. Un segnale ancora troppo timido. Si poteva e si doveva fare di più per consentire agli italiani di tornare a vivere in sicurezza», ha scritto l’infettivologo sulla sua pagina Facebook. Infatti, spiega, «inutile dire “dovete convivere e tornare a fare quello che facevate”, mantenendo queste regole cervellotiche e anacronistiche. Il cittadino va educato e aiutato a come difendersi dalle malattie infettive, non vessato e sfinito da obblighi anacronistici. Come sempre tante parole…», è il suo commento amareggiato.

Bassetti boccia il governo

Peraltro, in un suo intervento a Tagadà, programma in onda su La7, Bassetti ha anche denunciato il metodo di conteggio dei casi Covid: «Un conto – ha detto – è essere malati di Covid, un altro è avere un gamba rotta e al tempo stesso essere positivi». Insomma, chiarisce l’infettivologo, le regole imposte dal governo hanno poco senso, perché questo conteggio «generoso» si riverbera necessariamente sul numero dei decessi, dove vengono registrati anche casi che con il Covid hanno poco o nulla a che fare. Un metodo, questo, che ha tra l’altro consentito ad alcune strutture ospedaliere di lucrare in maniera inaccettabile sui soldi pubblici, come denunciato qualche giorno fa da Restart, programma di Rai2.

Elena Sempione