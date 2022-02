il siluro d’ordinanza sul razzismo, con tanto di piantino finale, mostrando le frasi di alcuni odiatori social scritte un mese fa quando l’attrice — nota ai più per una particina in Suburra — aveva rivelato di essere stata chiamata per la conduzione di Sanremo. «È arrivata l’extracomunitaria», «L’avranno chiamata per lavare le scale», insomma le solite frasi idiote che lasciano il tempo che trovano. E’ la condanna di chi è esposto mediaticamente: gli idioti trovano un argomento per bullizzarti e lì colpiscono. Sarebbe meglio se non succedesse ma fa parte del gioco. Sanremo, 4 feb — Lorena Cesarini ha le idee un po’ confuse. L’altro ieri sera sul palco dell’Ariston ci ha propinato, con tanto di piantino finale, mostrando le frasi di alcuni odiatori social scritte un mese fa quando l’attrice — nota ai più per una particina in Suburra — aveva rivelato di essere stata chiamata per la conduzione di Sanremo. «È arrivata l’extracomunitaria», «L’avranno chiamata per lavare le scale», insomma le solite frasi idiote che lasciano il tempo che trovano. E’ la condanna di chi è esposto mediaticamente: gli idioti trovano un argomento per bullizzarti e lì colpiscono. Sarebbe meglio se non succedesse

Lorena Cesarini e il suo stucchevole monologo sul razzismo

un pippone infinito su come quelle frasi l’abbiano colpita duramente, e piange, piange senza trattenersi, commuovendo l’Ariston e il pubblico a casa. Una performance talmente stucchevole che persino Lorena Cesarini, dopo aver ammesso che in 34 anni di vita mai le era successo di scontrarsi con il razzismo, mai, «nemmeno sull’autobus», costruisce intorno a queste frasi, e piange, piange senza trattenersi, commuovendo l’Ariston e il pubblico a casa. Una performance talmente stucchevole che persino la Lucarelli le dà contro . Gli echi della sua performance durano 24 ore, il tempo che un uomo in parrucca prenda il suo posto e calchi il palcoscenico del teatro Sanremese.

Inversione a U

Eppure qualche giorno fa l’attrice 34enne, nata a Dakar da un italiano e una senegalese, parlava con altri toni di quel «paio di post», sicuramente di dubbio gusto, sul colore della sua pelle. E con «altri toni» intendiamo l’esatto contrario. Basta aprire il settimanale Oggi uscito in edicola il 27 gennaio: « Parlare di odio razziale per un paio di post mi sembra una montatura. (…) Non sono mai stata vittima di razzismo». Ah. Quindi, che le è successo nel frattempo? Forse il dietrofront è arrivata dopo che qualcuno le ha fatto notare che il suo personaggio sanremese mancava di vittimismo.