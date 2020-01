Roma, 9 gen – Ebbene sì, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese inorridisce per il look troppo informale dei Vigili Urbani di Roma: “bisogna migliorare l’idea della sicurezza”. E se lo dice lei…

“Migliorare la percezione della sicurezza”

Il ministro è intervenuta sull’argomento nel corso della discussione organizzata da Arel su Legalità e sviluppo nelle grandi città e il caso Roma; presente anche l’ex ministro Marianna Madia. “Noto – ha dichiarato Lamorgese – che a volte gli agenti della Polizia locale preferiscono andare in servizio in abiti civili”. Il ministro appunta invece come la divisa “è utile per migliorare la percezione della sicurezza, pensiamo anche solo all’effetto della presenza fissa dei soldati“.

Di Maggio: “Orgoglio della divisa”

Come riporta Il Giornale, il Comandante dei vigili urbani Antonio Di Maggio, nominato dalla Raggi a metà marzo del 2018, mise addirittura al bando i fratini catarifrangenti indossati dai Vigili sopra un abbigliamento casual. “Dobbiamo riscoprire l’orgoglio della divisa” aveva detto Di Maggio “sia per ragioni di efficacia. Vedere una divisa in strada può essere un ottimo deterrente per i malintenzionati”. Peccato che l’arbitro non faccia il monaco o anche solo il vigile, perché Di Maggio sarà certo attento alla forma ma poi non è che sia questo grande gentleman …

I sindacati: “Non ci sono divise”

I sindacati di categoria si lamentano della mancanza di divise nuove: “Gli agenti neo-assunti, spesso devono aspettare parecchio prima di poter infilare giacca e pantaloni d’ordinanza”, dichiara Mauro Cordova dell’Arvu (Associazione romana vigili urbani). Ma se da una parte riprende i Vigili capitolini per l’abbigliamento, dall’altra il ministro non solleva certo il morale ai romani: “Roma è diventata la lavanderia dei soldi dell’estorsione, la criminalità organizzata ci ha messo piede” dice Lamorgese “ma lo Stato c’è”. E i fratini pure.

Ilaria Paoletti