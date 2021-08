Roma, 10 ago — Il Tar del Lazio boccia, definendolo «illegittimo» a fini risarcitori, il Dpcm firmato da Conte il 14 gennaio 2021 in cui veniva introdotto l’obbligo, per gli alunni sotto i 12 anni, di indossare la mascherina in classe.

Mascherina in classe per under 12, il Tar boccia il Dpcm

A presentare il ricorso erano stati i genitori di una bambina altoatesina di 9 anni. La coppia, assistita dagli avvocati Linda Corrias e Francesco Scifo, si opponeva all’imposizione dell’obbligo, per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, di indossare la mascherina in classe continuativamente durante le lezioni. Il ricorso pone l’accento sulla totale mancanza di evidenza scientifica del provvedimento. I ricorrenti «lamentano che l’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina, per tutto il tempo delle lezioni “in presenza”, sia immotivata e sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico Scientifico e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, senza fornire alcun supporto a sostegno di tale determinazione».

Imposizione irragionevole

La coppia, definendo l’imposizione «sproporzionata e irragionevole» denunciano come «non sia stata adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà».

“La battaglia è appena iniziata”