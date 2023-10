Massiccio intervento a Gaza: Israele avanza le operazioni di guerra

L’esercito israeliano ha accelerato significativamente le operazioni di terra sulla Striscia di Gaza. In seguito ai massicci bombardamenti effettuati questa notte sulla città, le forze armate di Tel Aviv hanno intensificato i blitz all’interno del territorio palestinese con truppe e mezzi corazzati. Daniel Hagari, portavoce dell’esercito di Israele, ha annunciato l’avanzamento delle fasi della guerra contro Hamas e che la zona di Gaza è stata attaccata su tutti i fronti: “Fanteria, mezzi corazzati, genio e artiglieria partecipano all’attività, accompagnata da pesanti bombardamenti“, aggiungendo inoltre che alcuni soldati israeliani starebbero combattendo nel territorio palestinese.

Blitz militare a Gaza

A suggellare le operazioni del massiccio intervento militare di questa mattina dentro la Striscia di Gaza sono arrivate le parole del ministro della difesa dello Stato ebraico Yoav Gallant, il quale ha interloquito (come affermano alcuni siti d’informazione israeliani) con l’omologo statunitense Lloyd Austin informandolo degli sviluppi del blitz. Austin avrebbe chiesto agli israeliani di “evitare di colpire persone non coinvolte e di non causare danni agli innocenti”. Parole che, come mostrano le conseguenze degli attacchi di questa notte, sono rimaste tali. Mark Regev, consigliere politico del premier Benjamin Netanyahu, ha giustificato le operazioni con parole dure: “Hamas ha commesso crimini contro l’umanità e sentirà la nostra ira”, mentre l’esercito si “prepara a difendersi su tutti i fronti e anche le forze al confine settentrionale sono in massima allerta”.

Tensione alle stelle

In un clima di tensione massima, dove lo Stato di Israele ha tutta la libertà di respingere con forza le richieste delle Nazioni Unite per una tregua umanitaria nonostante sia accusata dalla stessa organizzazione di crimini di guerra, l’escalation militare sembra scontata. Nel mentre la popolazione di Gaza subisce le atrocità di una violenza indiscriminata, un inferno a cielo aperto che non vede la fine.

Andrea Grieco