Immigrazione, continuano gli sbarchi in Sicilia

Dopo alcuni giorni senza sbarchi, questa mattina sono ricominciati gli arrivi di immigrati sulle coste italiane. La motovedetta della guardia di finanza ha intercettato verso l’isola di Lampedusa circa 95 immigrati che viaggiavano su due piccole imbarcazioni: la prima trasportava 53 persone partite da Zouara, sulla costa della Libia, mentre la seconda 42 salpate da Al Amra in Tunisia. Tra gli stranieri imbarcati la guardia di finanza ha riscontrato diverse nazionalità, tra cui etiopi, siriani, eritrei e sudanesi. Questa mattina, sulla spiaggia di Marinella di Selinunte a Castelvetrano, provincia di Trapani, si è spiaggiata un’altra imbarcazione utilizzata per la traversata nel Mar Mediterraneo da presumibilmente qualche decina di clandestini, la maggior parte dei quali ora ha fatto perdere le proprie tracce.

La Guardia Costiera monitora gli sbarchi

La Guardia Costiera ha confermato inoltre, di aver ritrovato cinque cadaveri in prossimità dell’imbarcazione arenata a Selinunte. I corpi apparterrebbero ad alcuni immigrati presenti sulla barca durante la traversata. Le ricerche delle persone sono ancora in corso da parte della Guardia Costiera e Guardia di finanza; fino ad ora sono stati fermati 18 immigrati che tentavano di allontanarsi dalla zona del naufragio, mentre altri 23 sono stati intercettati a Menfi e 8 a Castelvetrano. Tutti si sarebbero trovati sul barcone.

Ancora nessun intervento diretto

Il problema immigrazione è ancora in cima alla lista per l’Italia. Dopo che la crisi di Lampedusa ha mostrato al mondo interno le conseguenze destabilizzanti di questo fenomeno, il governo Meloni sta facendo ancora fatica ad intervenire duramente per contrastare questa tendenza. Ad ascoltare le parole dell’Unione europea però, forse si capisce come mai gli interventi politici per fermare i continui arrivi sulle coste italiane ed europee tardino ad arrivare. I vertici di Bruxelles non smettono di palesare la loro voglia di immigrazione di massa.

Andrea Grieco