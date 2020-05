Messina, 16 mag – Le forze dell’ordine lo stavano ricercando per aver accoltellato al volto un connazionale: ma una volta raggiunto nella grotta dove si nascondeva, gli uomini della questura di Messina hanno fatto una scoperta agghiacciante: l’uomo, un tunisino 39enne di nome Anis Ben Amir teneva sequestrati, seviziandoli e stuprandoli, una coppia di senzatetto. Il magrebino è stato dunque arrestato e dovrà ora diffendersi dalle accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, riduzione in schiavitù e lesioni personali. Per Anis, immigrato senza fissa dimora e con una sfilza immane di precedenti, si sono aperte le porte del carcere di Gazzi (Messina).

Tutto ha avuto inizio lo scorso 2 maggio, quando il tunisino aveva aggredito un altro immigrato della medesima nazionalità nella zona di San Raineri. Motivo: una discussione per futili motivi. Il 39enne aveva estratto il coltello e aveva ferito il suo opponente al volto, per poi fuggire e dileguarsi. Con l’aiuto della vittima, che aveva denunciato l’aggressione, le forze dell’ordine erano riusciti a identificare il colpevole e risalire alla sua abitazione.