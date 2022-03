Qual è il miglior social media per il marketing della tua azienda?

Roma, 2 mar — Il marketing è quel processo che genera la strategia che sta alla base di ogni tecnica di vendita, comunicazione d’impresa e sviluppo di business. Si tratta di un processo integrato attraverso il quale le aziende riescono a costruire relazioni forti e stabili con i clienti al fine di creare valore per entrambi. Il marketing è lo strumento attraverso il quale si identificano i clienti, i loro bisogni e aspettative.

Per puntare su di un’efficace strategia di social media marketing, è necessario individuare la o le piattaforme più adatte alla propria azienda.

Il percorso del social media marketing

Per fare questo è necessario identificare il consumatore ideale, destinatario della campagna, confrontando i dati demografici e psicografici e basandosi su risorse quali questionari e interviste, KPI, analytics. Poi occorre studiare le funzionalità delle varie piattaforme, confrontando i dati raccolti in precedenza e il profilo del consumatore le caratteristiche e i target di ciascun social: Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, TikTok e Snapchat. Quando si parla di social non esiste una risposta unica e miracolosa che risolva ogni problema: la chiave sta nel testare diverse opzioni e capire quale sia quella più adatta. Dopo aver selezionato il social corrispondente al target e alle sue esigenze, occorre stanziare un budget per gli annunci a pagamento e pensare a come utilizzarli.

Il passo successivo consiste nel tenere bene in mente che le campagne di marketing di maggior successo sono quelle che fanno la loro comparsa in più di una piattaforma: la cosiddetta cross-medialità. Ovviamente la campagna andrà adattata alle caratteristiche della piattaforma.Ciò che va bene su Facebook potrebbe non funzionare su Twitter. Infine, l’ultimo passo è il monitoraggio dei risultati ottenuti attraverso gli strumenti di social media management per migliorare ulteriormente la strategia. 3Nastri offre consulenza di marketing e comunicazione integrata partendo dalla strategia fino alla scelta delle azioni più adatte ai tuoi obiettivi.