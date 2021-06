Genova, 1 giu – Anche i monopattini vengono normati – almeno a Genova. Per i conducenti arriva infatti il limite di velocità a 20 km/h sull’intera rete viaria cittadina, che sarà ridotto a 6 km/h nelle zone a traffico limitato. Inoltre, arriva l’obbligo di indossare un casco protettivo.

Monopattini, a Genova arrivano le regole

A Genova quindi anche per i conducenti maggiorenni dei monopattini sarà obbligatorio il casco. I provvedimenti relativi ai monopattini son oentrati in vigore oggi, dopo essere stati disposti da un ordinanza del Comune di Genova. Le relative sanzioni sono applicabili da subito.

La prima città a decidere

Anche i monopattini, almeno a Genova (e per ora è l’unica città) risponderanno alla normativa nazionale che nel 2020 ha individuato specifiche regole per la circolazione stradale. Ogni comune, tuttavia, possono decidere di disporre ulteriori misure in base alle esigenze di circolazione di ogni città. A Genova, negli giorni scorsi in consiglio comunale era stata votata una mozione di Fratelli d’Italia si questo tema.

Obbligatorio anche giubbino riflettente

I monopattini elettrici potranno essere condotti dal compimento del quattordicesimo anno di età : dal punto di vista regolamentare sono equiparabili alle biciclette. Devono transitare sempre sulle corsie ciclabili mentre è sempre vietato circolare sui marciapiedi o contromano. Sul monopattino non si possono portare persone, oggetti o animali. E’ obbligatorio indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti.

Ilaria Paoletti